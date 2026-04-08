Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2026 11:51
Тренды мошенничества в 2026 году: от простых атак к сложным схемам
08 апреля 2026 11:47
Почти 350 млн рублей выделили на расширение Ново-Стригинского кладбища
08 апреля 2026 11:42
"Т Плюс" модернизирует системы водоподготовки трех котельных в Кстовском районе
08 апреля 2026 11:20
Тюменец, заказавший айфоны по 5 рублей, через суд смог получить часть купленного
08 апреля 2026 11:12
Нижегородцам стало доступно бесплатное лечение варикоза лазером
08 апреля 2026 11:09
Мастер-классы для беременных провели в Нижнем Новгороде
08 апреля 2026 10:34
"Были "красные флаги": министр Пучков об убийстве учителя в Пермском крае
08 апреля 2026 10:04
Минтранс отреагировал на историю с паромной переправой в Павлове
08 апреля 2026 09:47
Суд постановил снести коттеджи в поселке Зеленый дол под Городцом
08 апреля 2026 09:10
Паводок 2026 в Нижегородской области: свежие данные по подтоплениям
Общество

08 апреля 2026 11:42 Общество
Т Плюс модернизирует системы водоподготовки трех котельных в Кстовском районе

Фото: пресс-служба ПАО "Т Плюс"

Энергетики Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала «Т Плюс» установили новое оборудование систем водоподготовки в котельных населённых пунктов Прокошево и Подлёсово, а также на Береговой улице в городе Кстово и приступили к его настройке. 

В каждой из этих котельных специалисты смонтировали современные высокоэффективные установки умягчения исходной воды и дозирования раствора реагента. Работы проходят без отключения отопления и горячего водоснабжения. Ввести новое оборудование в эксплуатацию энергетики планируют к началу июня.

«Чтобы уберечь внутренние поверхности котлов и труб от накопления накипи и коррозионных процессов, воду, которая используется в котельных, необходимо предварительно очистить от нежелательных примесей, в первую очередь солей жёсткости. Техническое перевооружение системы водоподготовки позволит увеличить ресурс котлового оборудования, повысит надёжность и качество теплоснабжения жителей», – пояснил заместитель главного инженера по эксплуатации котельных Кстовских тепловых сетей Юрий Минеев.

Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
