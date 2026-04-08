"Т Плюс" модернизирует системы водоподготовки трех котельных в Кстовском районе

Энергетики Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала «Т Плюс» установили новое оборудование систем водоподготовки в котельных населённых пунктов Прокошево и Подлёсово, а также на Береговой улице в городе Кстово и приступили к его настройке.

В каждой из этих котельных специалисты смонтировали современные высокоэффективные установки умягчения исходной воды и дозирования раствора реагента. Работы проходят без отключения отопления и горячего водоснабжения. Ввести новое оборудование в эксплуатацию энергетики планируют к началу июня.

«Чтобы уберечь внутренние поверхности котлов и труб от накопления накипи и коррозионных процессов, воду, которая используется в котельных, необходимо предварительно очистить от нежелательных примесей, в первую очередь солей жёсткости. Техническое перевооружение системы водоподготовки позволит увеличить ресурс котлового оборудования, повысит надёжность и качество теплоснабжения жителей», – пояснил заместитель главного инженера по эксплуатации котельных Кстовских тепловых сетей Юрий Минеев.