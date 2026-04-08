"Ростелеком" обучил госслужащих работе с ИИ в защищенной среде

08 апреля 2026 16:58
Ростелеком обучил госслужащих работе с ИИ в защищенной среде

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» провел обучающий семинар по работе с нейросетями для сотрудников министерств Нижегородской области. Мероприятие состоялось 6 апреля в Корпоративном университете правительства региона, в нем приняли участие более ста госслужащих. 

Обучение проводилось на онлайн‑платформе «Нейрошлюз», созданной «Ростелекомом» для работы с ИИ‑сервисами в едином интерфейсе. Все они функционируют в защищенном контуре, поэтому пользователи могут обрабатывать чувствительную информацию без угрозы утечки данных. В самой компании такие решения уже стали частью повседневной работы: сотрудники используют нейросети для поиска информации, подготовки текстов, создания изображений, оформления протоколов встреч и других задач.

Михаил Комаров, директор по развитию бизнеса в области данных и искусственного интеллекта «Ростелекома»:

«“Ростелеком” проводит подобные семинары для представителей госсектора по всей стране для повышения осведомленности об ИИ-инструментах и их интеграции в рабочие процессы. Важно, чтобы пользователи могли оценить уместность внедрения ИИ-технологий. Искусственный интеллект — это рабочий инструмент, его необходимо использовать там, где он действительно эффективен и экономически оправдан с учетом затрат на инфраструктуру».

В ходе мероприятия отдельное внимание уделили генеративным моделям. Эксперт отметил, что такие системы способны быстро обрабатывать большие массивы данных, однако не гарантируют достоверности и повторяемости результатов. Это особенно критично для госуправления, где требуются точные решения. Специалист подчеркнул, что в критичных процессах ответственность всегда остается за человеком, а нейросети должны использоваться как инструмент поддержки и автоматизации рутинных операций. Если же внедрять автономные ИИ-агенты, необходимо создавать отдельную команду, которая сделает необходимую обвязку нейронных сетей для прогнозируемой работы внедренных продуктов и обеспечения требуемого уровня безопасности.

Практическая часть встречи дала участникам возможность протестировать сервисы и оценить, какие из них подходят под те или иные задачи.

