Более 250 будущих родителей присоединились к тематическим мероприятиям в нижегородском роддоме

7 апреля, во Всероссийский день беременных, в Нижнем Новгороде прошел VII информационно-образовательный лекторий «Весенний вернисаж». Мероприятие было организовано родильным домом №4 им. А.Ф. Добротиной при поддержке регионального министерства здравоохранения и Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Нижегородской области. Участниками встречи стали более 250 будущих мам и пап.

Мероприятие традиционно вошло в программу «Недели детского здоровья» в Нижегородской области. Это один из множества образовательных проектов, которые реализуются в регионе в рамках Пятилетия семьи, стартовавшего по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Просветительская работа с будущими родителями – вклад в работу по поддержке материнства и детства и достижение целей национального проекта «Семья».

О важности таких встреч рассказала начальник отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области Марина Семерикова.

«Беременность – это не только ожидание чуда, но и время множества вопросов, а иногда и тревог. Наша задача – сделать так, чтобы каждая женщина чувствовала поддержку и имела доступ к достоверной информации. Лектории, подобные этому, позволяют будущим мамам и папам получить ответы от профильных специалистов: акушеров-гинекологов, педиатров, психологов, юристов. Это не просто просвещение – это вклад в спокойное и осознанное родительство», – подчеркнула Марина Семерикова.

В ходе мероприятия юрист подробно рассказал о мерах социальной поддержки, предусмотренных для семей с детьми в Нижегородской области, – от пособий до региональных выплат.

Программа лектория была акцентирована на том, чтобы дать будущим родителям не сугубо теоретические знания, а практические навыки и уверенность. В двух залах одновременно работали площадки, где врачи-практики разбирали самые волнующие темы. Акушеры-гинекологи говорили о немедикаментозных методах обезболивания и нюансах родоразрешения, включая кесарево сечение. Педиатры проводили мастер-классы по уходу за новорожденным, купанию и обработке пупочной ранки. Специалист по грудному вскармливанию объяснял, как наладить кормление с первых дней и избежать типичных трудностей. Отдельное внимание уделили психоэмоциональному настрою – с будущими родителями работал психолог.

Также в ходе традиционной акции «Два сердца» у всех гостей была возможность услышать, как бьются сердца матери и малыша, который развивается в ее утробе.

Главный врач родильного дома №4 Эльвира Биткина отметила, что формат лектория меняется вместе с запросами самих родителей.

«Когда мы были только в начале этого пути, будущие мамы стеснялись задавать вопросы. Сегодня мы видим совершенно других гостей – осознанных, внимательных, они хотят разбираться в деталях. Поэтому мы ушли от формата монологов к диалогу. В этом году особенно востребованными оказались дуэтные лекции: например, педиатры вместе разбирали тему младенческой дисхезии, а акушер и анестезиолог – все, что нужно знать о кесаревом сечении. Также мы провели интерактивную игру «Аптечка для новорожденного»: врачи и родители вместе собирали набор необходимых средств, обсуждали каждый пункт. Это дает гораздо больше, чем обычный список рекомендаций», – пояснила Эльвира Биткина.

Лекторий завершился вручением подарков, главный из которых – контракт на роды.

Одна из участниц мероприятия, будущая мама Анна, которая ожидает первенца, призналась, что лекторий помог ей справиться с внутренним напряжением.

«До сегодняшнего дня я боялась неизвестности: как пройдут роды, смогу ли я правильно ухаживать за ребенком, не наврежу ли ему. Но после разговора с акушером-гинекологом и педиатром многие страхи ушли. Мне особенно запомнился мастер-класс по грудному вскармливанию – оказывается, большинство проблем решаемы, главное – вовремя спросить. Такие встречи возвращают ощущение, что ты не одна со своими вопросами, вокруг много поддержки со стороны единомышленников, а за тобой – целая команда профессионалов», — рассказала нижегородка.

Напомним, национальный проект «Семья» действует в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина и является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».