Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2026 21:03
Более 250 будущих родителей присоединились к тематическим мероприятиям в нижегородском роддоме
08 апреля 2026 20:30
Роспотребнадзор: у заболевших жителей Уреня выявлен норовирус
08 апреля 2026 19:39
В России опровергли невозможность отвязать мессенджер MAX от аккаунта "Госуслуг"
08 апреля 2026 18:35
Потребление алкоголя в Нижегородской области упало на 14,6%
08 апреля 2026 18:19
Хроники паводка: в Нижегородской области зафиксированы новые подтопления
08 апреля 2026 17:28
Почти 30% беременных нижегородок отказались от аборта в ситуации выбора
08 апреля 2026 17:23
Стартовал региональный этап чемпионата профмастерства "Абилимпикс" в Нижегородской области
08 апреля 2026 16:58
"Ростелеком" обучил госслужащих работе с ИИ в защищенной среде
08 апреля 2026 16:47
Урок мужества для нижегородских школьников провел ветеран СВО Равиль Равилов
08 апреля 2026 16:06
Нижний Новгород вышел в лидеры по обновлению трамвайного парка
08 апреля 2026 17:23 Общество
Фото: минобрнауки Нижегородской области

8 апреля в Нижегородской области стартовал региональный этап чемпионата профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Абилимпикс». В этом году мероприятие объединит более 500 специалистов, которые проявят себя по 49 компетенциям. Все участники успешно прошли предварительный отбор. Теперь они борются за выход в финал, на всероссийский уровень.

В регионе организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступают министерство образования Нижегородской области и Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Состязание включено в федеральный проект «Профессионалитет», который является частью национального проекта «Молодежь и дети».

«Вместе с ведущими работодателями мы формируем перечень компетенций из различных отраслей – от традиционных ремесел до высоких технологий. Навыки, которые вы получаете, – ваш билет в успешную профессиональную жизнь. Уровень трудоустройства участников движения «Абилимпикс» превышает 93%. Это очень высокий показатель! Особые слова благодарности хочу сказать наставникам и педагогам. Ваша работа, вера в своих студентов – это фундамент, на котором строится их успех. Вы не просто передаете знания, вы помогаете преодолевать барьеры, открываете двери в мир, полный перспектив», – обратился к участникам и их наставникам министр просвещения России Сергей Кравцов.

Старт региональному этапу чемпионата был дан на площадке Нижегородского губернского колледжа. С напутственными словами к конкурсантам обратились министр образования Нижегородской области Михаил Пучков и руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

«Чемпионат Абилимпикс – это не просто соревнование, а важнейшая мотивация для наших студентов и школьников. Ведь именно молодое поколение, получающее среднее профессиональное образование, и школьники сегодня несут ответственность за будущее экономики страны и за собственную самореализацию. Год за годом мы видим, как растёт масштаб чемпионата: если начинали мы с нескольких десятков участников и двух компетенций, то сегодня региональный этап состязания – это уже 506 конкурсантов и 49 направлений мастерства. Особенно важно, что «Абилимпикс» ориентирован на реальные потребности экономики. Все компетенции и задачи, которые предстоит решить участникам, взяты из самой жизни, из запросов наших производственных партнёров. Это не абстрактные испытания, а практическая подготовка к вызовам современного рынка труда. Такой подход формирует у молодёжи не только профессиональные навыки, но и уверенность в том, что их труд востребован и значим для развития всей страны», – сказал Михаил Пучков.

«Фестиваль возможностей – это живое воплощение идей партийного проекта «Единая страна – доступная среда» и Народной программы: люди с тяжелыми и множественными нарушениями развития получают шанс продемонстрировать свои профессиональные навыки, а общество – увидеть, как инклюзивная среда и сопровождаемая трудовая занятость становятся реальностью. Движение «Абилимпикс» помогает не только выявить потенциал участников, но и объединить государственные учреждения, НКО и бизнес вокруг общего принципа: доступность и равные возможности должны быть нормой, а не исключением», – подчеркнул Дмитрий Филипенко.

Помимо Нижегородского Губернского колледжа, чемпионат пройдет еще в 17 образовательных учреждениях региона. В этом году в список компетенций регионального этапа включены новые направления, такие как «Юриспруденция», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Специалист по типовым решениям 1С», «Разработка и сборка БПЛА», «Мастер кукол». Соревнования проходят в двух категориях – «школьники» и «студенты».

«Я принимаю участие в чемпионате по направлению «Вязание» и буду делать шкатулку в форме желудя. Для меня очень важны такие состязания, так как я планирую после 9-го класса поступать в СПО на рабочую специальность», – рассказал ученик средней школы №3 Володарского округа Михаил Потемкин.

Победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в Москве в октябре. Победителей и призеров национального чемпионата наградят сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.

Напомним национальный проект «Молодёжь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Всё лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвалиды Чемпионат
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных