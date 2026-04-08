Стартовал региональный этап чемпионата профмастерства "Абилимпикс" в Нижегородской области Общество

8 апреля в Нижегородской области стартовал региональный этап чемпионата профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Абилимпикс». В этом году мероприятие объединит более 500 специалистов, которые проявят себя по 49 компетенциям. Все участники успешно прошли предварительный отбор. Теперь они борются за выход в финал, на всероссийский уровень.

В регионе организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступают министерство образования Нижегородской области и Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Состязание включено в федеральный проект «Профессионалитет», который является частью национального проекта «Молодежь и дети».

«Вместе с ведущими работодателями мы формируем перечень компетенций из различных отраслей – от традиционных ремесел до высоких технологий. Навыки, которые вы получаете, – ваш билет в успешную профессиональную жизнь. Уровень трудоустройства участников движения «Абилимпикс» превышает 93%. Это очень высокий показатель! Особые слова благодарности хочу сказать наставникам и педагогам. Ваша работа, вера в своих студентов – это фундамент, на котором строится их успех. Вы не просто передаете знания, вы помогаете преодолевать барьеры, открываете двери в мир, полный перспектив», – обратился к участникам и их наставникам министр просвещения России Сергей Кравцов.

Старт региональному этапу чемпионата был дан на площадке Нижегородского губернского колледжа. С напутственными словами к конкурсантам обратились министр образования Нижегородской области Михаил Пучков и руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

«Чемпионат Абилимпикс – это не просто соревнование, а важнейшая мотивация для наших студентов и школьников. Ведь именно молодое поколение, получающее среднее профессиональное образование, и школьники сегодня несут ответственность за будущее экономики страны и за собственную самореализацию. Год за годом мы видим, как растёт масштаб чемпионата: если начинали мы с нескольких десятков участников и двух компетенций, то сегодня региональный этап состязания – это уже 506 конкурсантов и 49 направлений мастерства. Особенно важно, что «Абилимпикс» ориентирован на реальные потребности экономики. Все компетенции и задачи, которые предстоит решить участникам, взяты из самой жизни, из запросов наших производственных партнёров. Это не абстрактные испытания, а практическая подготовка к вызовам современного рынка труда. Такой подход формирует у молодёжи не только профессиональные навыки, но и уверенность в том, что их труд востребован и значим для развития всей страны», – сказал Михаил Пучков.

«Фестиваль возможностей – это живое воплощение идей партийного проекта «Единая страна – доступная среда» и Народной программы: люди с тяжелыми и множественными нарушениями развития получают шанс продемонстрировать свои профессиональные навыки, а общество – увидеть, как инклюзивная среда и сопровождаемая трудовая занятость становятся реальностью. Движение «Абилимпикс» помогает не только выявить потенциал участников, но и объединить государственные учреждения, НКО и бизнес вокруг общего принципа: доступность и равные возможности должны быть нормой, а не исключением», – подчеркнул Дмитрий Филипенко.

Помимо Нижегородского Губернского колледжа, чемпионат пройдет еще в 17 образовательных учреждениях региона. В этом году в список компетенций регионального этапа включены новые направления, такие как «Юриспруденция», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Специалист по типовым решениям 1С», «Разработка и сборка БПЛА», «Мастер кукол». Соревнования проходят в двух категориях – «школьники» и «студенты».

«Я принимаю участие в чемпионате по направлению «Вязание» и буду делать шкатулку в форме желудя. Для меня очень важны такие состязания, так как я планирую после 9-го класса поступать в СПО на рабочую специальность», – рассказал ученик средней школы №3 Володарского округа Михаил Потемкин.

Победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в Москве в октябре. Победителей и призеров национального чемпионата наградят сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.

Напомним национальный проект «Молодёжь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Всё лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».