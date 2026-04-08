Международный инклюзивный форум "Территория ритма – десятилетие лидерства" пройдет с 14 по 17 августа в Сенеже Общество

Нижегородцев приглашают принять участие в юбилейном Международном инклюзивном форуме лидеров социальных изменений «Территория ритма – десятилетие лидерства». Он состоится с 14 по 17 августа 2026 года впервые на федеральной площадке Мастерской управления «Сенеж». Форум объединит более 300 участников из России и дружественных стран — авторов социальных инициатив, представителей НКО, бизнеса и активной молодёжи.

Участники смогут получить практические знания от ведущих экспертов, проконсультироваться по поводу разработки и реализации социально значимых проектов и заявить о себе на федеральном уровне.

«Форум «Территория ритма», который пройдет в «Сенеже», занимает особое место в развитии инклюзивной среды в России. На протяжении 10 лет организаторам удается создавать условия для роста лидеров социальных изменений и открывать возможности для самореализации каждому без исключения. Для Мастерской управления «Сенеж» большая честь и ответственность принимать у себя таких участников - настоящих лидеров, которые своими идеями, энергией и личным примером меняют жизнь вокруг», — отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.

Принять участие в форуме могут граждане России и дружественных стран в возрасте от 18 лет, которые стремятся развивать социальные проекты и хотят стать драйверами социального развития.

В этом году программа включает пять тематических треков: развитие НКО и социального предпринимательства, реинтеграция участников СВО, инклюзивное образование, социальная дипломатия и побратимство, трудоустройство и вовлечение в экономику молодых людей с инвалидностью.

Дополнением к образовательному треку станут «мастерские ритма» – пространства для диалога с представителями власти, экспертных консультаций, обмена практиками и формирования межрегиональных команд. Важно, что на площадке будет организована полностью доступная среда.

«Юбилейный форум — это точка подведения первых серьёзных итогов и одновременно старт нового этапа развития проекта. За десять лет нам удалось доказать, что социальные изменения — это не просто слова, а реальные возможности для тысяч людей. Проведение форума на федеральной площадке «Сенеж» позволяет участникам представить свои инициативы на федеральном уровне, выстроить межрегиональные командные связи и стать лидерами социальных изменений в своем регионе», — рассказал руководитель и автор форума «Территория ритма» Роман Пономаренко.

Регистрация продлится до 1 июля 2026 года на официальном сайте форума: территорияритма.рф. Проживание, питание и участие бесплатное (до Москвы и обратно необходимо добраться самостоятельно).

Организаторы форума – правительство Нижегородской области, АНО «Россия – страна возможностей», Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег». Мероприятие пройдет при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фонда президентских грантов.