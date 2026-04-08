Сергей Яковлев представил практики развития патриотического туризма в Нижегородской области Общество

7 апреля в Минске (Республика Беларусь) стартовал Международный туристический форум Travel Hub «Содружество». Мероприятие, организованное Межпарламентской Ассамблеей СНГ, впервые интегрирует свою программу с IV Белорусско-Российским туристическим конгрессом. В форуме участвуют представители законодательных органов власти, федеральных и региональных ведомств, а также эксперты туристического бизнеса. Делегацию Нижегородской области возглавляет министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

Министр выступил на круглом столе «Патриотический туризм и сотрудничество государств СНГ в сохранении памяти и воспитании будущих поколений» в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Он рассказал о проекте «Уроки с путешествием», стартовавшем по инициативе родительского сообщества региона. Кроме того, Сергей Яковлев представил практики по развитию патриотического туризма, которые регион реализует совместно с общественными организациями.

По словам министра, Нижегородская область известна на всю страну, в том числе как земля трудовой славы и доблести. Сегодня в работе по развитию патриотического туризма следует делать особый акцент на программах для молодежи, патриотическом воспитании школьников и студентов. Это соответствует задачам сразу двух национальных проектов: «Молодежь и дети» и «Туризм и гостеприимство».

Проект «Уроки с путешествием» стартовал в 2023 году при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. За два сезона в нем приняли участие более 25 тысяч нижегородских школьников и почти 20 тысяч волгоградских ребят.

В 2025 году Нижегородская область расширила географию «Уроков с путешествием». Нижегородские школьники и студенты побывали в Республике Беларусь, а также в Санкт-Петербурге.

«Команда проекта отказалась от формального подхода, предложив составить путешествие из двух компонентов – не только учебных часов, но и эмоционального опыта. Мы понимаем, что патриотический туризм – это не «мода», это иммунитет общества. Проект «Уроки с путешествием» доказывает: чтобы воспитать патриота, не нужно говорить громких фраз. Достаточно дать ребенку сесть в поезд, прикоснуться рукой к обелиску и понять: «Это победы моих великих предков!» – сказал Сергей Яковлев.

Поездка юных нижегородцев в Санкт-Петербург была организована совместно с АНО «Больше, чем путешествие».

«К юбилею Победы программа совместно с Нижегородской областью реализовала спецпроект «Больше, чем урок». В его основу лег именно нижегородский флагманский проект «Уроки с путешествием». В итоге более тысячи школьников и студентов из пяти регионов страны отправились в патриотические поездки по городам-героям – Москве и Санкт-Петербургу. Ребята из Нижегородской области не только изучили историю блокадного Ленинграда, но и создали авторский фильм, став проводниками смыслов для своего поколения. Мы рады такому сотрудничеству и планируем дальнейшую совместную работу с регионом», – отметила заместитель генерального директора АНО «Больше, чем путешествие» Вероника Косых.

Еще одна полезная инициатива – создание в Нижегородской области набора тематических туристических маршрутов: «Дорога мужества», «Дорога памяти. Великая Победа», «Никто не забыт, ничто не забыто» и других. Семь таких маршрутов уже прошли экспертную оценку АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Они были включены Министерством экономического развития Российской Федерации в перечень туристических маршрутов по местам воинской славы.

Сергей Яковлев отдельно рассказал об открытии нового патриотического маршрута в Богородском округе близ села Хвощевка. Протяженность маршрута «Тропа героев тыла», посвященного подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, составляет 15 км. Проект реализован командой общественной организации «Нижегородский областной туристский клуб» при поддержке Фонда президентских грантов. Маршрут проходит по местам, где суровой осенью и зимой 1941 года сооружался южный участок Горьковского рубежа обороны.

Как отметила заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко, одной из важнейших задач дальнейшего развития культурных связей государств СНГ является сохранение общей исторической памяти.

«Наша цель – научить юношей и девушек любить и уважать свою страну, осмыслять её прошлое, изучать опыт предыдущих поколений, защитить молодёжь от ложных информационных вбросов, формировать у неё объективный взгляд на мир. И для этого необходимо использовать все действенные инструменты, одним из которых является исторический туризм, направленный, в том числе на укрепление межгосударственных связей», – заявила Инна Святенко.

По итогам круглого стола планируется подготовить экспертный документ «Принципы развития патриотического туризма в странах СНГ». Он включит единые подходы к исторической интерпретации, стандарты экскурсионной работы и перечень приоритетных трансграничных маршрутов для запуска в 2026-2027 годах.

