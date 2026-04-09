Опубликованы фото долгожданной школы имени Молева в Дзержинске

В Дзержинске родителям будущих учеников МБОУ "Средняя школа имени А.О. Молева" представили новое образовательное учреждение. В здании завершаются финальные этапы подготовки: проводится тестирование образовательных систем и оборудования, устанавливается мебель.

Осмотр школы организовала Корпорация развития Нижегородской области совместно с мэрией. В мероприятии также приняли участие депутаты городской думы. Родители и представители власти ознакомились как с внутренними помещениями, так и с благоустроенной территорией вокруг школы.

Объект возводился в рамках концессионного соглашения между правительством региона и Корпорацией развития. При этом корпорация выступила и генеральным подрядчиком после того, как предыдущий исполнитель не справился со своими обязательствами.

Строительные работы полностью завершены, а все необходимое оборудование уже поставлено в школу.

Площадь здания составляет 23,8 тысячи квадратных метров. В школе предусмотрено 44 учебных класса, два спортивных зала, актовый зал, столовая, медицинский блок и библиотека. На прилегающей территории оборудованы спортивные и хозяйственные зоны, а также площадки для отдыха. Рядом расположен бассейн с двумя чашами — для плавания и обучения, соединенный со школой теплым переходом.

Особое внимание уделено доступной среде: входы оборудованы пандусами, в здании установлены лифты и на каждом этаже предусмотрены отдельные санузлы для маломобильных граждан.

Как сообщили в администрации Дзержинска, начать образовательный процесс в новой школе планируется с 1 сентября 2026 года.

Глава города Михаил Клинков отметил, что получил от родителей высокую оценку проекта. По его словам, для Дзержинска это не просто новый социальный объект, а "точка притяжения". Он также поблагодарил региональные власти, Корпорацию развития и жителей за участие и поддержку на всех этапах реализации проекта.