Особняк иноагента Александра Невзорова перешёл в собственность государства Общество

Фото: Алексей Булатов/ "КП-Петербург"

Особняк и земельный участок, принадлежавшие известному журналисту и общественному деятелю Александру Невзорову*, которые находятся в престижном посёлке Лисий Нос на окраине Санкт-Петербурга, перешли в собственность государства. Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на информацию от Росимущества .

Согласно предоставленным данным, недвижимость была национализирована в марте 2026 года в соответствии с решением суда. В связи с запретом на приватизацию, дальнейшая судьба объекта будет определяться в соответствии с государственными интересами. В Росимуществе не располагают информацией о конкретных планах по использованию территории, однако ходят слухи, что здесь может быть создан музей.

Ранее этот участок называли семейным гнездом Невзоровых*. Территория окружена трёхметровым забором, по периметру установлены камеры видеонаблюдения и высажены деревья. На участке расположена конюшня, где Александр содержал своих знаменитых "говорящих и читающих" лошадей, а также племенных животных высокой стоимости. Ещё на территории есть площадка для занятий конным спортом и большой четырёхэтажный дом. Соседи рассказывали, что Невзоровы были тихими соседями и не создавали проблем, а иногда к ним приезжал лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

После того как Александр Невзоров покинул Россию, он пытался сохранить свой особняк, переоформив его на свою тёщу. Однако прокуратура подала иск о возврате участка государству, утверждая, что земля была выделена с нарушениями. В итоге тёща журналиста была исключена из списка владельцев.

Сейчас Александр Невзоров вместе с супругой проживает в Израиле и продолжает негативно высказываться в адрес России.

*Александр Невзоров признан иноагентом по решению Минюста России. Объединение, в которое входят Александр Невзоров и его супруга Лидия Невзорова, включено в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.