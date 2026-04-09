Депутаты ЗСНО усиливают открытый диалог с молодежью Общество

Фото: Дмитрий Косолапов, пресс-служба ЗСНО

По приглашению депутатов Законодательного собрания сразу несколько делегаций юных гостей познакомились с историей и сегодняшним днём главного законодательного органа региона.

В гости приехали старшеклассники из школы №118 Московского района Нижнего Новгорода. Это учебное заведение славится своей работой по патриотическому воспитанию: здесь открыт класс «ЮНАРМИИ», ребята серьёзно занимаются начальной военной подготовкой, строевой и огневой подготовкой, а также проводят собственные исследования на патриотические темы. Для них знакомство с парламентом началось с экскурсии по старинному зданию в Кремле. Школьники увидели уникальные архивные документы и фотографии, узнали, как менялась работа депутатов на протяжении десятилетий и какие важные для области решения здесь принимались.

После экскурсии сотрудники аппарата Законодательного собрания провели для ребят интеллектуальный квиз. Вопросы касались истории регионального парламента, полномочий депутатов, деятельности известных нижегородцев. Отвечая на вопросы, школьники показали настоящий творческий подход и серьёзную подготовку. Кульминацией встречи стала беседа в зале заседаний, где своим опытом с гостями поделился председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов. Ребята спрашивали его о детстве, спортивных увлечениях, о том, как он пришёл в политику и чем сегодня занимается комитет, который отвечает в том числе за сохранение старинных зданий, украшающих Нижний Новгород.

«Ребята меня спросили, как я стал депутатом. В детстве я гонял в хоккей на стадионе «Водник» в обычных валенках, потому что другой формы не было. Приходил домой мокрый до нитки, делал уроки и бежал снова. И никому в голову не приходило жаловаться. Потом была армия, учёба в институте, работа на заводе. И только пройдя этот путь, я пришёл в политику. Самое главное – умение общаться с людьми и не бояться трудностей. А гаджеты и интернет – это хорошо, но живое общение и дружба действительно делают человека сильным. И вам невероятно повезло учиться в 118-й школе, одной из лучших в области. Дорожите этим», – сказал Василий Суханов.

Также Законодательное собрание посетили воспитанниками Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса и Московских морских кадетских классов. Это символично, ведь более 160 лет назад, начиная с 1864 года, в этом же самом здании располагался кадетский корпус. Здесь присягали будущие офицеры, а в семье одного из воспитателей родился основоположник высшего пилотажа Пётр Нестеров. Встреча стала живым мостом между славной историей и современностью: возрождённый кадетский корпус продолжает традиции, а депутаты всегда рады рассказать молодёжи о своей работе.

«Такие мероприятия в Законодательном Собрании проходят регулярно. Депутаты и сотрудники аппарата убеждены: чем раньше молодые люди поймут принципы работы власти, тем осознаннее будет их гражданская позиция в будущем. Парламент всегда открыт для экскурсий и живого общения, чтобы каждый гость смог увидеть: законотворчество – это не скучная процедура, а ответственная работа людей, которые искренне любят свой регион», – отметил спикер регионального парламента Евгений Люлин.