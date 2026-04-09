В Нижегородской области открыта вакансия председателя суда

Фото: Кира Мишина

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 9 апреля запустила конкурс на замещение должности председателя Нижегородского областного суда. Информация об этом размещена на официальном сайте коллегии.

Прием документов от кандидатов продлится до 8 мая 2026 года. Пост председателя стал вакантным после ухода Вячеслава Поправко в конце марта.

Напомним также, что ранее в отставку ушли судьи облсуда Виктор Фомин и Вячеслав Сапега. Позднее их имущество было обращено в доход государства по антикоррупционному иску.