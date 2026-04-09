В Нижегородской области открыта вакансия председателя суда

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 9 апреля запустила конкурс на замещение должности председателя Нижегородского областного суда. Информация об этом размещена на официальном сайте коллегии.
Прием документов от кандидатов продлится до 8 мая 2026 года. Пост председателя стал вакантным после ухода Вячеслава Поправко в конце марта.
Напомним также, что ранее в отставку ушли судьи облсуда Виктор Фомин и Вячеслав Сапега. Позднее их имущество было обращено в доход государства по антикоррупционному иску.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+