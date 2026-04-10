Общество

10 апреля 2026 13:56 Общество
Транснефть – Верхняя Волга провела диагностику более 1000 км трубопроводов в восьми регионах

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

АО «Транснефть – Верхняя Волга» за три месяца 2026 года выполнило диагностическое обследование 19 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью более 1 тыс. км.

Работы проводились на территории Московской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Тульской, Орловской, Рязанской областей и Республики Марий Эл в рамках программы внутритрубной диагностики. Были обследованы 9 участков магистральных нефтепроводов и 10 участков нефтепродуктопроводов, в том числе 1 резервная нитка.

Совместно со специалистами АО «Транснефть – Подводсервис» обследован 101 подводный переход через реки и малые водотоки общей протяженностью 21,5 км.

Проведение диагностических мероприятий – ключевой элемент системы обеспечения промышленной и экологической безопасности. Регулярный мониторинг позволяет поддерживать объекты трубопроводного транспорта в исправном состоянии и гарантировать их бесперебойную работу.

