Эксперты ВТБ спрогнозировали появление персонализированных банков благодаря ИИ Общество

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к появлению индивидуальных банков для клиентов, так как люди смогут настраивать кредитные организации под свои персональные предпочтения. Об этом заявил заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования – вице-президент ВТБ Денис Суржко на конференции банка Data Fusion.

«Тренд начался с того, что мы производили продукты, такие, например, как робоэдвайзер, где были настройки, и клиент мог сам что-то настроить под себя. А сейчас мы уже похожи на неких гипнотизеров или медиумов, которые общаются с искусственным интеллектом, но не на языке маятника и тембра голоса, а на языке продвинутых промтов, с целью настроить ИИ так, чтобы он индивидуально взаимодействовал и работал с каждым клиентом. Также у нас успешно внедряется генерация кода с помощью ИИ, в результате которой станет больше кода. Разрастание скриптов позволит искусственному интеллекту сделать для клиентов всё персонализированным. В результате этот тренд ведет к тому, что каждый клиент получит свой индивидуальный банк», – объяснил Суржко.



По мнению Суржко, с одной стороны – этот тренд имеет положительное влияние, но с другой стороны, такие банки могут потерять управление с точки зрения предоставления услуг клиентам.

«Если у нас весь контент будет разный, что мы будем между собой обсуждать? Здесь гиперперсонализация упирается в один из старейших споров: 2500 лет Протагор утверждал, что человек есть мера всему, а Сократ - что существует объективное благо, и только мудрейшие созерцают это благо, поэтому могут быть мерой. Древние греки победу присудили Сократу. Но сейчас гиперперсонализация снова ставит во главу угла обратную позицию, что человек есть мера всего», – рассуждает Суржко.



Этот тренд не несет никаких рисков для банковских услуг, потому что в этом случае банки только производят инструмент, продолжает Суржко.

«Чем молоток, топор или нож будут удобнее для человека, тем лучше. Но в смысле того, что близко к искусству, это генерация контента, то этот спор должен породить какие-то внутренние философские сомнения внутри людей, которые занимаются этим направлением применения искусственного интеллекта», – предупредил эксперт.