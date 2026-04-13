Аналитики выяснили, какие произведения о космосе выбирают нижегородцы Общество

Фото: кадр из фильма "Гравитация"

Жители Нижегородской области активнее всего смотрели фильм "Мира" (12+), читали "Путеводитель по звёздному небу" (12+) и слушали трек "Комета". Аналитику ко Дню космонавтики представили онлайн-кинотеатр "КИОН", книжный сервис "КИОН Строки" и стриминг "КИОН Музыка", входящие в группу компаний МТС.

Так, в период с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года нижегородцы интересовались фильмами о космосе — от историй о катастрофах и межпланетных путешествиях до драм о будущем и мечтах о полете.

В число наиболее популярных картин вошли "Падение Луны" (16+), "За пределами Вселенной" (12+), "Гравитация" (12+) и комедия "Папа, не звезди!" (12+).

Что касается книг, нижегородские читатели чаще всего выбирали издания о строении Вселенной, астрономии и наблюдении за звездным небом.

Лидером среди произведений о космосе стал "Путеводитель по звёздному небу" Стюарта Аткинсона (12+). На втором месте — "Тайны звёздного неба" Владимира Сурдина (12+), третью строчку заняла книга Кэрол Стотт "Как устроена Вселенная?" (12+).

В тройку самых популярных треков с космической тематичкой вошли "Комета" JONY, "Внеорбитные" Юлианны Карауловой и "Гагарин" MIA BOYKA.

