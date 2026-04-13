Нижегородские трамваи №2 и №18 временно не курсируют

Нижегородские трамваи №2 и №18 временно приостановили движение, сообщили в ООО "Экологические проекты".

Днем 13 апреля сторонняя организация повредила кабель, поэтому трамваи пока курсировать не могут.

О возобновлении движения сообщат дополнительно.

