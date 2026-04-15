Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2026 12:14
МЧС: новых подтоплений в Нижегородской области не зафиксировано
15 апреля 2026 11:58
ПИМУ организовал более 5,5 тысячи онлайн-мероприятий в 2025 году
15 апреля 2026 11:43
Онколог рассказал нижегородцам про диагностические возможности ПЭТ/КТ
15 апреля 2026 11:27
Спикер ЗСНО высказался о новой выплате на собак-поводырей
15 апреля 2026 11:15
Нижегородская область купила оборудование для Центра ядерной медицины
15 апреля 2026 11:13
Сотрудники "Эн+ Тепло Волга" получают высшее образование на льготных условиях
15 апреля 2026 10:31
Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по аренде загородного жилья на май
15 апреля 2026 09:43
Сторонники "Единой России" принимают активное участие в формировании Народной программы
15 апреля 2026 09:11
Нижегородцам показали спутниковые снимки дублера проспекта Гагарина
15 апреля 2026 07:42
В Нижнем Новгороде планируют отказаться от бумажных билетов в транспорте
Общество

ПИМУ организовал более 5,5 тысячи онлайн-мероприятий в 2025 году

15 апреля 2026 11:58
ПИМУ организовал более 5,5 тысячи онлайн-мероприятий в 2025 году

Фото: сгенерировано нейросетью

В 2025 году Приволжский исследовательский медицинский университет организовал свыше 5,5 тысячи онлайн-мероприятий с использованием платформы МТС Линк. Цифровое решение задействовано во всех подразделениях вуза, а также в Университетской клинике.

Сервис применяется для проведения лекций, семинаров и практических занятий в дистанционном формате. Преподаватели контролируют посещаемость, поддерживают обратную связь со студентами через чаты и реакции, а также используют встроенные инструменты опросов для проверки знаний во время вебинаров.

Платформа используется и для внутренних рабочих процессов. В онлайн-формате проходят заседания ректората, планерки и встречи сотрудников университета и клиники. Кроме того, вуз организует на ее базе мероприятия для внешней аудитории, включая партнеров и абитуриентов.

В прошлом году университет провел десять дней открытых дверей. Для поступающих, которые не смогли присутствовать очно, была доступна онлайн-трансляция. Всего за год мероприятия ПИМУ в дистанционном формате объединили более 63 тысяч участников.

Отдельное внимание в университете уделяют функциям на базе искусственного интеллекта. Автоматическая расшифровка и краткое содержание встреч помогают фиксировать ключевые тезисы занятий и совещаний и формировать структурированную базу материалов для дальнейшей работы.

Платформа также задействована в реализации федерального образовательного проекта "Будущий врач".

По словам директора департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Нижегородской области Дмитрия Полякова, сотрудничество с университетом демонстрирует, как цифровые решения могут поддерживать развитие медицинского образования и клинической практики. Он отметил, что инструменты автоматической транскрибации и саммаризации позволяют экономить время специалистов и обеспечивают точность фиксации информации.

Руководитель управления по цифровой трансформации ПИМУ Людмила Белова подчеркнула, что университет использует платформу уже несколько лет. По ее словам, для вуза важно соответствие сервиса требованиям законодательства в части безопасности и обработки персональных данных, а также стабильность работы и оперативная техническая поддержка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет МТС ПИМУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных