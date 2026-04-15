ПИМУ организовал более 5,5 тысячи онлайн-мероприятий в 2025 году Общество

В 2025 году Приволжский исследовательский медицинский университет организовал свыше 5,5 тысячи онлайн-мероприятий с использованием платформы МТС Линк. Цифровое решение задействовано во всех подразделениях вуза, а также в Университетской клинике.

Сервис применяется для проведения лекций, семинаров и практических занятий в дистанционном формате. Преподаватели контролируют посещаемость, поддерживают обратную связь со студентами через чаты и реакции, а также используют встроенные инструменты опросов для проверки знаний во время вебинаров.

Платформа используется и для внутренних рабочих процессов. В онлайн-формате проходят заседания ректората, планерки и встречи сотрудников университета и клиники. Кроме того, вуз организует на ее базе мероприятия для внешней аудитории, включая партнеров и абитуриентов.

В прошлом году университет провел десять дней открытых дверей. Для поступающих, которые не смогли присутствовать очно, была доступна онлайн-трансляция. Всего за год мероприятия ПИМУ в дистанционном формате объединили более 63 тысяч участников.

Отдельное внимание в университете уделяют функциям на базе искусственного интеллекта. Автоматическая расшифровка и краткое содержание встреч помогают фиксировать ключевые тезисы занятий и совещаний и формировать структурированную базу материалов для дальнейшей работы.

Платформа также задействована в реализации федерального образовательного проекта "Будущий врач".

По словам директора департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Нижегородской области Дмитрия Полякова, сотрудничество с университетом демонстрирует, как цифровые решения могут поддерживать развитие медицинского образования и клинической практики. Он отметил, что инструменты автоматической транскрибации и саммаризации позволяют экономить время специалистов и обеспечивают точность фиксации информации.

Руководитель управления по цифровой трансформации ПИМУ Людмила Белова подчеркнула, что университет использует платформу уже несколько лет. По ее словам, для вуза важно соответствие сервиса требованиям законодательства в части безопасности и обработки персональных данных, а также стабильность работы и оперативная техническая поддержка.