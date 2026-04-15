Гендиректору АО "Транснефть – Верхняя Волга" Дмитрию Погодину вручен орден Дружбы

Фото:
Генеральный директор АО «Транснефть – Верхняя Волга» Дмитрий Погодин награжден орденом Дружбы. Церемония вручения состоялась в центральном офисе ПАО «Транснефть» в Москве.
Государственная награда присуждена Дмитрию Погодину за вклад в развитие нефтетранспортной отрасли и достижение высоких показателей в профессиональной деятельности.
