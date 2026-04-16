Камчатка, Алтай и Калининград вошли в список самых дорогих регионов для туризма

Российские туристы стали больше тратить как на внутренние путешествия, так и на поездки за границу. Основной статьей расходов являются проживание, транспорт и питание, выяснил 360.ru.

Рост цен на гостиницы

Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что самыми дорогими регионами для путешествий стали Алтай, Кавказ, Калининградская, Краснодарская, Владимирская, Мурманская области, Карелия и Камчатка.

По данным сервиса "Островок", самые высокие средние цены на гостиницы зафиксированы в Кемеровской области (8000 рублей), Карачаево-Черкесии (7100 рублей), Горном Алтае (7000 рублей), Карелии (6400 рублей), Калининградской области (6200 рублей), Владимирской области (6200 рублей), Краснодарском крае (6200 рублей), Камчатском крае (6200 рублей), Кабардино-Балкарии (6200 рублей) и Мурманской области (6100 рублей).

Пресс-секретарь сервиса Анита Гусич уточнила, что средняя стоимость ночи в отеле за год выросла умеренно. Например, в Калининградской области она увеличилась с 4400 до 4500 рублей, а в Татарстане — с 4400 до 4600 рублей.

Ожидание роста туристического потока

По предварительному прогнозу Минэкономразвития, летом 2026 года ожидается увеличение турпотока на 4%, до 48 млн человек. Количество иностранных туристов в России за сезон может достичь 6,5 млн. Из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке показатели ещё скорректируются, отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Ожидается, что спрос на бронирование летнего отдыха среди россиян начнёт активно расти в апреле–мае, поскольку путешественники теперь бронируют поездки за 1,5–2 месяца. Решетников отметил важность грамотной ценовой стратегии, которая обеспечит конкурентоспособность и привлечёт российских потребителей. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал губернаторов поддерживать внутренний туризм.

Популярные направления

Юг остаётся самым востребованным направлением. В Забайкальском крае спрос вырос в 2 раза, в Новосибирской области — в 1,8 раза, в Кировской — в 1,5 раза. Республика Крым показала прирост в 30%, Краснодарский край — в 22%.

Самые дорогие зарубежные страны для отдыха

В РСТ отметили, что самыми дорогими зарубежными направлениями для россиян являются страны Латинской Америки, острова Индийского океана, Монако и Бельгия.

Директор по развитию платежного сервиса "Плати по миру" Павел Белов подтвердил, что наибольшие траты фиксируются у путешественников в Монако. Средняя сумма транзакции составляет 161 доллар. В топ-5 дорогостоящих направлений также вошли Бельгия, Мальдивы, Сейшельские острова и США.

По словам Белова, Фиджи стали абсолютным рекордсменом по среднему чеку — 423 доллара. Однако из-за небольшого количества туристов, посещающих эту страну, этот показатель не учитывается в статистике.

Основные статьи расходов

Основные расходы российских туристов приходятся на проживание, рестораны, супермаркеты и одежду. Через сервис "Плати по миру" с августа 2025 года наибольшие траты были зарегистрированы в ОАЭ, Турции, Таиланде, США и Индонезии.

Эксперт сообщил, что в 2026 году произошёл резкий всплеск интереса к развлечениям, уходу за собой и активному отдыху. Среди категорий с заметным оборотом наибольший прирост показали театральные кассы и развлекательные шоу — рост трат составил 172,5%.

Несмотря на общий рост расходов, туристы начали экономить на медицинских услугах. Траты на лечебный уход и процедуры, связанные со здоровьем, снизились почти в два раза — на 45,3%.