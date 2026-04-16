Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2026 08:00
Камчатка, Алтай и Калининград вошли в список самых дорогих регионов для туризма
16 апреля 2026 07:00
Эксклюзив
Как добиться компенсации за повреждение авто в сервисе: советы автоюриста
15 апреля 2026 18:40
План развития Сарова разработают до конца 2026 года
15 апреля 2026 18:18
Конкурс на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде объявили в третий раз
15 апреля 2026 17:39
Помещения в сгоревшем особняке Вагина на Ильинке изымают у собственников
15 апреля 2026 17:20
Выездные свадьбы начали проводить в нижегородском Доме архитектора
15 апреля 2026 16:52
Бежать или бороться: как спастись от аллергии на цветение берёзы
15 апреля 2026 16:13
Более 126 млн рублей выделили на капремонт перинатального центра в Семенове
15 апреля 2026 15:50
Эксклюзив
Нижегородцы смогут оспорить аннулирование водительских прав при болезни
15 апреля 2026 15:31
Нижегородцы выбирают путешествовать по России в майские праздники
16 апреля 2026 08:00 Общество
Камчатка, Алтай и Калининград вошли в список самых дорогих регионов для туризма

Российские туристы стали больше тратить как на внутренние путешествия, так и на поездки за границу. Основной статьей расходов являются проживание, транспорт и питание, выяснил 360.ru.

Рост цен на гостиницы

Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что самыми дорогими регионами для путешествий стали Алтай, Кавказ, Калининградская, Краснодарская, Владимирская, Мурманская области, Карелия и Камчатка.

По данным сервиса "Островок", самые высокие средние цены на гостиницы зафиксированы в Кемеровской области (8000 рублей), Карачаево-Черкесии (7100 рублей), Горном Алтае (7000 рублей), Карелии (6400 рублей), Калининградской области (6200 рублей), Владимирской области (6200 рублей), Краснодарском крае (6200 рублей), Камчатском крае (6200 рублей), Кабардино-Балкарии (6200 рублей) и Мурманской области (6100 рублей).

Пресс-секретарь сервиса Анита Гусич уточнила, что средняя стоимость ночи в отеле за год выросла умеренно. Например, в Калининградской области она увеличилась с 4400 до 4500 рублей, а в Татарстане — с 4400 до 4600 рублей.

Ожидание роста туристического потока

По предварительному прогнозу Минэкономразвития, летом 2026 года ожидается увеличение турпотока на 4%, до 48 млн человек. Количество иностранных туристов в России за сезон может достичь 6,5 млн. Из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке показатели ещё скорректируются, отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Ожидается, что спрос на бронирование летнего отдыха среди россиян начнёт активно расти в апреле–мае, поскольку путешественники теперь бронируют поездки за 1,5–2 месяца. Решетников отметил важность грамотной ценовой стратегии, которая обеспечит конкурентоспособность и привлечёт российских потребителей. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал губернаторов поддерживать внутренний туризм.

Популярные направления

Юг остаётся самым востребованным направлением. В Забайкальском крае спрос вырос в 2 раза, в Новосибирской области — в 1,8 раза, в Кировской — в 1,5 раза. Республика Крым показала прирост в 30%, Краснодарский край — в 22%. 

Самые дорогие зарубежные страны для отдыха

В РСТ отметили, что самыми дорогими зарубежными направлениями для россиян являются страны Латинской Америки, острова Индийского океана, Монако и Бельгия.

Директор по развитию платежного сервиса "Плати по миру" Павел Белов подтвердил, что наибольшие траты фиксируются у путешественников в Монако. Средняя сумма транзакции составляет 161 доллар. В топ-5 дорогостоящих направлений также вошли Бельгия, Мальдивы, Сейшельские острова и США.

По словам Белова, Фиджи стали абсолютным рекордсменом по среднему чеку — 423 доллара. Однако из-за небольшого количества туристов, посещающих эту страну, этот показатель не учитывается в статистике.

Основные статьи расходов

Основные расходы российских туристов приходятся на проживание, рестораны, супермаркеты и одежду. Через сервис "Плати по миру" с августа 2025 года наибольшие траты были зарегистрированы в ОАЭ, Турции, Таиланде, США и Индонезии.

Эксперт сообщил, что в 2026 году произошёл резкий всплеск интереса к развлечениям, уходу за собой и активному отдыху. Среди категорий с заметным оборотом наибольший прирост показали театральные кассы и развлекательные шоу — рост трат составил 172,5%.

Несмотря на общий рост расходов, туристы начали экономить на медицинских услугах. Траты на лечебный уход и процедуры, связанные со здоровьем, снизились почти в два раза — на 45,3%.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Путешествия Туризм Цены
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных