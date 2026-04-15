Бежать или бороться: как спастись от аллергии на цветение берёзы

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Весной миллионы людей в России страдают от аллергии: покрасневшие глаза, насморк и общее недомогание. Врачи советуют временно уехать, чтобы избежать пика цветения, обычно приходящегося на конец апреля — середину мая. Однако куда отправиться, чтобы избежать аллергии, и стоит ли это делать? Возможно, есть более эффективные способы борьбы с этим состоянием?

Основной враг аллергиков — пыльца берёзы. Из-за своего уникального строения, напоминающего микроскопический репейник, она легко прилипает к коже и одежде, распространяясь на большие расстояния. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в интервью для 360.ru отметила, что берёза растёт практически во всех регионах России, усложняя поиск безопасного места.

Если вы всё же хотите переждать цветение в другом регионе, обратите внимание на северные области и горные районы, где берёзы встречаются реже. Например, в Астраханской области и Республике Калмыкия берёзы практически не растут. Для тех, кто страдает от аллергии на липу, подойдут Мурманская и Архангельская области. Холодный климат замедляет развитие типичных аллергенов, но цветение берёзы может начаться и там в июне.

Почему каждый третий человек страдает от аллергии?

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый третий житель планеты страдает от аллергии, и их число продолжает расти. Надежда Логина объясняет это изменениями в среде обитания человека: техногенные выбросы, хронический стресс, неправильное использование лекарств и питание с высоким содержанием консервантов и красителей негативно влияют на иммунную систему.

Особое внимание врач уделяет стрессу. Раньше стрессом считали серьёзные психологические травмы, такие как потеря близкого или катастрофа. Однако сегодня стресс — это постоянное эмоциональное напряжение, вызванное пробками, работой и бесконечной спешкой. Все эти факторы ослабляют иммунную систему, делая организм более уязвимым к аллергенам.

Что такое аллергия?

Аллергия — это чрезмерная реакция иммунной системы на безвредные вещества, называемые аллергенами. Эти вещества могут быть пыльцой растений, продуктами питания, микрофлорой помещений и другими факторами, с которыми человек взаимодействует на протяжении многих веков. Иммунная система ошибочно воспринимает эти вещества как угрозу и слишком активно реагирует на них.

Из-за нарушения распознавательной функции организма пыльца или еда воспринимаются как опасные враги, и организм начинает активно бороться с ними, вызывая симптомы аллергии.

Как пережить сезон цветения?

Если вы не можете уехать и берёза цветёт за окном, не стоит полагаться только на лекарства. Они снимают симптомы, но не устраняют причину аллергии. Вот несколько простых советов, которые помогут облегчить состояние:

Выбирайте правильное время для прогулок: Выходите на улицу после дождя или поздним вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальна. Утром её уровень наиболее высок. Используйте барьерную защиту: Носите солнцезащитные очки, чтобы пыльца не попадала на слизистую глаз, и медицинскую маску, чтобы защитить дыхательные пути. Промывайте нос: После возвращения с улицы промывайте нос солевым раствором. Это удаляет до 60% аллергенов, осевших на слизистой. Для приготовления раствора используйте чайную ложку соли на литр кипячёной воды. Держите окна закрытыми: Дома держите окна закрытыми и используйте бризер или кондиционер с фильтрами для очистки воздуха. Ежедневно проводите влажную уборку, так как влага заставляет пыльцу оседать, а не летать в воздухе.

Лечение аллергии

Симптоматическое лечение следует начинать с посещения врача. Специалист назначит терапию, учитывая возраст пациента и сопутствующие заболевания. Самостоятельно покупать лекарства не рекомендуется, так как только врач может подобрать правильную схему и дозировку.

Помимо противоаллергических препаратов, существует метод эндоназальной аутолимфоцитотерапии. Этот метод использует собственные иммунные клетки организма, которые вводятся в устья придаточных пазух носа. Капельным путём и безболезненно, он позволяет снизить потребность в антигистаминных препаратах уже после второй процедуры.

Однако даже самые эффективные меры не всегда могут полностью устранить аллергию. Важно помнить, что консультация с врачом и индивидуальный подход к лечению — ключевые шаги в борьбе с этим состоянием.