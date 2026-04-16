Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Участник СВО Николай Малеев провел "урок мужества" для нижегородских школьников

Участник СВО Николай Малеев провел урок мужества для нижегородских школьников

15 апреля в нижегородской школе №177 «урок мужества» провел ветеран СВО, участник образовательной программы «Герои. Нижегородская область» Николай Малеев. Встреча организована в рамках регионального проекта «Герои Родины», который реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети». С сентября прошлого года в образовательных учреждениях состоялось уже больше 250 таких патриотических встреч, в которых приняли участие почти 8 000 молодых людей.

Николай Малеев ответил на вопросы школьников и рассказал им о том, как проходят дни на передовой, о трудностях и особенностях быта на фронте. Подчеркнул важность товарищеской поддержки и дружбы между солдатами, ведь на передовой люди разных национальностей становятся настоящими братьями по оружию, поддерживая друг друга в самые сложные моменты.

«Для меня большая честь - встречаться с молодежью и делиться своим опытом. Очень важно, чтобы подрастающее поколение осознавало, что такое настоящая ответственность, мужество и верность своему делу. Надеюсь, что мой опыт поможет им в жизни, вдохновит на правильные поступки и научит быть осознанными гражданами своей страны. Мы должны воспитывать в молодежи патриотизм, уважение к своей истории и героизм — это не просто слова, а то, что помогает нам двигаться вперёд и стоять за свою Родину», — поделился Николай Малеев.

После прохождения срочной службы Николай Малеев посвятил 10 лет работе в правоохранительных органах. В 2022 году, в период мобилизации, он прибыл в воинскую часть на Донбасс, где три года проходил службу в мотострелковой части. За успешное выполнение задач в зоне проведения спецоперации был награжден медалью «За отвагу». Сегодня продолжает активно участвовать в патриотическом воспитании молодежи.

«Это был очень живой разговор, для ответов на все вопросы герою даже не хватило времени одного урока. Проект «Герои Родины» — уникальная возможность для молодежи Нижегородской области не только узнать о подвиге своих соотечественников, но и понять, что значит быть настоящим героем в повседневной жизни», — сказала руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».

