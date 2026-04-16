  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Партийный десант "ЕР" проверил капремонт общежития ННГАСУ

16 апреля 2026 13:34 Общество
Партийный десант ЕР проверил капремонт общежития ННГАСУ

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Партийный десант «Единой России» проинспектировал общежитие №2 Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ), расположенное в переулке Корейском, 6. Поводом для визита стал завершившийся в декабре 2025 года комплексный капитальный ремонт здания. Участники инспекции оценили качество работ, оснащение комнат и общественных пространств, а также пообщались с представителями вуза.

Общая площадь общежития составляет почти 4 тысячи квадратных метров. Пятиэтажное кирпичное здание было построено в 1966 году. Проектную документацию на ремонтные работы университет подготовил в 2024 году. Заявка вуза в Минобрнауки была полностью удовлетворена. Строительно-монтажные работы заняли 8,5 месяца — с апреля по декабрь 2025 года. 

«Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" совместно с "Молодой гвардией" систематически в рамках партийного десанта выезжает в студенческие общежития. Мы проверяем, насколько молодым людям удобно, комфортно и безопасно жить. Осмотр общежитий — одно из ключевых направлений нашей Народной программы, в рамках модуля образования. 

Сегодняшний выезд меня сильно впечатлил. Ремонт сделан очень качественно, с душой, современно. Я уверен, что те студенты, которые заедут сюда в конце августа, будут по-настоящему обрадованы. Безусловно, есть ещё моменты, на которые необходимо обратить внимание — например, мебель, которая пока в процессе установки. Но в целом работа выполнена превосходно. В сентябре мы вновь сюда приедем и обязательно спросим у ребят, понравилось ли им», — отметил первый заместитель руководителя Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Артём Рыбаков.

В ходе капремонта полностью обновлены фасад здания, крыша и инженерная инфраструктура. Во всех помещениях выровняли стены, заново оштукатурили поверхности, поклеили обои, уложили новый линолеум, смонтировали потолки, заменили двери. Особое внимание уделили оснащению мебелью: каждому студенту будут предоставлены кровать, стол, стул и шкаф. Кроме того, в каждой комнате выделена обеденная зона с холодильником, а приготовление пищи организовано на просторных общих кухнях, расположенных на каждом этаже. 

Общая вместимость общежития после ремонта увеличилась на 25 мест и составляет 310 койко-мест. Комнатный фонд включает 92 трёхместные и 17 двухместных комнат. В общежитии обновлены душевые с раздевалками — 4 помещения, оснащённые 20 лейками. На каждом этаже предусмотрены по два санузла, умывальная комната и общая кухня, оборудован санузел для маломобильных групп населения. На первом этаже размещены администрация, хозблок, изолятор, постирочная, тренажёрный зал, помещение охраны с зоной отдыха и приёма пищи, комната для учебных занятий, которую в ближайшее время оснастят компьютерами с современным профильным программным обеспечением для будущих архитекторов и инженеров-строителей (ТИМ-моделирование, САПР).

«Я глубоко убеждена, что те комфортные условия проживания, которые сегодня созданы в общежитии, позволят нашим студентам получать искреннее удовольствие не только от соприкосновения с наукой, от погружения в новые знания, от движения к выбранной профессии. Это, безусловно, важно. Но не менее важно и то, что ребята смогут в комфортной, уютной, современной обстановке общаться друг с другом, заниматься самоподготовкой, проводить свой досуг с пользой и удовольствием, активно заниматься спортом. Когда среда вокруг располагает к развитию, когда есть место и для учёбы, и для отдыха, и для дружеского общения, тогда и учится легче, и результаты становятся выше. Поэтому я с уверенностью могу сказать: успехи наших студентов при такой инфраструктуре будут нас только радовать», — отметила заместитель министра науки и высшего образования Нижегородской области Любовь Широкова.

В свою очередь представитель ННГАСУ подчеркнул, что университет благодарен за поддержку проекта.

«Деньги на ремонт общежития выделили в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Миннауки России предоставило субсидию на капитальный ремонт и оснащение. Вуз также добавил свои средства в рамках реализации Программы развития «Приоритет 2030». Проведена масштабная работа. Нашу заявку поддержали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и региональное отделение партии "Единая Россия" — за что мы их благодарим! Мы рассчитываем, что реализация программы, инициированной президентом Владимиром Путиным, позволит по его поручению до 2030 года отремонтировать все четыре наших общежития», — добавил проректор по управлению имущественным комплексом ННГАСУ Андрей Белов.

По итогам осмотра составлен акт, зафиксированы текущие рабочие задачи: плановое завершение сборки мебели и устранение подрядчиком в порядке выполнения гарантийных обязательств мелких косметических дефектов фасада, возникших после зимнего периода. Работы взяты на контроль партийным активом. Следующий визит запланирован на сентябрь 2026 года — после заселения студентов, чтобы получить обратную связь напрямую от жильцов.

Напомним, Народная программа «Единой России» включает два ключевых положения в сфере высшего образования: реализовать программу капитального ремонта и строительства общежитий вузов, а также создать сеть современных кампусов мирового уровня. Эти задачи решаются по нацпроекту «Молодёжь и дети» и при поддержке Президента РФ. Партия добилась включения финансирования этих положений в федеральный бюджет. 

По инициативе «Единой России» Минобрнауки разработало стандарт капитального ремонта общежитий, в котором отдельно выделены требования к инфраструктуре для студентов с ОВЗ и для студенческих семей.

Справка. Сегодня по всей стране насчитывается около 3300 студенческих общежитий, в которых проживают почти миллион человек. Программа ремонта студенческих общежитий — одна из составляющих действующей Народной программы «Единой России». Её финансирование партия предусматривает в бюджете. Это позволило в 2022-2025 годах провести капитальный ремонт 629 общежитий, где проживают почти 200 тысяч студентов. В 2026 году планируется отремонтировать ещё 56 общежитий.

«Единая Россия» вместе с «Молодой Гвардией» ежегодно проводят мониторинг мероприятий по капремонту общежитий вузов во всех регионах. За четыре года мониторинг охватил 437 вузов и 759 общежитий, проведено более 2,5 тысячи мероприятий. Было создано 354 студенческих штаба, в работу которых включились более 21 тысячи студентов.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия ННГАСУ Ремонт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных