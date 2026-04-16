Партийный десант "ЕР" проверил капремонт общежития ННГАСУ

Партийный десант «Единой России» проинспектировал общежитие №2 Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ), расположенное в переулке Корейском, 6. Поводом для визита стал завершившийся в декабре 2025 года комплексный капитальный ремонт здания. Участники инспекции оценили качество работ, оснащение комнат и общественных пространств, а также пообщались с представителями вуза.

Общая площадь общежития составляет почти 4 тысячи квадратных метров. Пятиэтажное кирпичное здание было построено в 1966 году. Проектную документацию на ремонтные работы университет подготовил в 2024 году. Заявка вуза в Минобрнауки была полностью удовлетворена. Строительно-монтажные работы заняли 8,5 месяца — с апреля по декабрь 2025 года.

«Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" совместно с "Молодой гвардией" систематически в рамках партийного десанта выезжает в студенческие общежития. Мы проверяем, насколько молодым людям удобно, комфортно и безопасно жить. Осмотр общежитий — одно из ключевых направлений нашей Народной программы, в рамках модуля образования.

Сегодняшний выезд меня сильно впечатлил. Ремонт сделан очень качественно, с душой, современно. Я уверен, что те студенты, которые заедут сюда в конце августа, будут по-настоящему обрадованы. Безусловно, есть ещё моменты, на которые необходимо обратить внимание — например, мебель, которая пока в процессе установки. Но в целом работа выполнена превосходно. В сентябре мы вновь сюда приедем и обязательно спросим у ребят, понравилось ли им», — отметил первый заместитель руководителя Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Артём Рыбаков.

В ходе капремонта полностью обновлены фасад здания, крыша и инженерная инфраструктура. Во всех помещениях выровняли стены, заново оштукатурили поверхности, поклеили обои, уложили новый линолеум, смонтировали потолки, заменили двери. Особое внимание уделили оснащению мебелью: каждому студенту будут предоставлены кровать, стол, стул и шкаф. Кроме того, в каждой комнате выделена обеденная зона с холодильником, а приготовление пищи организовано на просторных общих кухнях, расположенных на каждом этаже.

Общая вместимость общежития после ремонта увеличилась на 25 мест и составляет 310 койко-мест. Комнатный фонд включает 92 трёхместные и 17 двухместных комнат. В общежитии обновлены душевые с раздевалками — 4 помещения, оснащённые 20 лейками. На каждом этаже предусмотрены по два санузла, умывальная комната и общая кухня, оборудован санузел для маломобильных групп населения. На первом этаже размещены администрация, хозблок, изолятор, постирочная, тренажёрный зал, помещение охраны с зоной отдыха и приёма пищи, комната для учебных занятий, которую в ближайшее время оснастят компьютерами с современным профильным программным обеспечением для будущих архитекторов и инженеров-строителей (ТИМ-моделирование, САПР).

«Я глубоко убеждена, что те комфортные условия проживания, которые сегодня созданы в общежитии, позволят нашим студентам получать искреннее удовольствие не только от соприкосновения с наукой, от погружения в новые знания, от движения к выбранной профессии. Это, безусловно, важно. Но не менее важно и то, что ребята смогут в комфортной, уютной, современной обстановке общаться друг с другом, заниматься самоподготовкой, проводить свой досуг с пользой и удовольствием, активно заниматься спортом. Когда среда вокруг располагает к развитию, когда есть место и для учёбы, и для отдыха, и для дружеского общения, тогда и учится легче, и результаты становятся выше. Поэтому я с уверенностью могу сказать: успехи наших студентов при такой инфраструктуре будут нас только радовать», — отметила заместитель министра науки и высшего образования Нижегородской области Любовь Широкова.

В свою очередь представитель ННГАСУ подчеркнул, что университет благодарен за поддержку проекта.

«Деньги на ремонт общежития выделили в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Миннауки России предоставило субсидию на капитальный ремонт и оснащение. Вуз также добавил свои средства в рамках реализации Программы развития «Приоритет 2030». Проведена масштабная работа. Нашу заявку поддержали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и региональное отделение партии "Единая Россия" — за что мы их благодарим! Мы рассчитываем, что реализация программы, инициированной президентом Владимиром Путиным, позволит по его поручению до 2030 года отремонтировать все четыре наших общежития», — добавил проректор по управлению имущественным комплексом ННГАСУ Андрей Белов.

По итогам осмотра составлен акт, зафиксированы текущие рабочие задачи: плановое завершение сборки мебели и устранение подрядчиком в порядке выполнения гарантийных обязательств мелких косметических дефектов фасада, возникших после зимнего периода. Работы взяты на контроль партийным активом. Следующий визит запланирован на сентябрь 2026 года — после заселения студентов, чтобы получить обратную связь напрямую от жильцов.

Напомним, Народная программа «Единой России» включает два ключевых положения в сфере высшего образования: реализовать программу капитального ремонта и строительства общежитий вузов, а также создать сеть современных кампусов мирового уровня. Эти задачи решаются по нацпроекту «Молодёжь и дети» и при поддержке Президента РФ. Партия добилась включения финансирования этих положений в федеральный бюджет.

По инициативе «Единой России» Минобрнауки разработало стандарт капитального ремонта общежитий, в котором отдельно выделены требования к инфраструктуре для студентов с ОВЗ и для студенческих семей.

Справка. Сегодня по всей стране насчитывается около 3300 студенческих общежитий, в которых проживают почти миллион человек. Программа ремонта студенческих общежитий — одна из составляющих действующей Народной программы «Единой России». Её финансирование партия предусматривает в бюджете. Это позволило в 2022-2025 годах провести капитальный ремонт 629 общежитий, где проживают почти 200 тысяч студентов. В 2026 году планируется отремонтировать ещё 56 общежитий.

«Единая Россия» вместе с «Молодой Гвардией» ежегодно проводят мониторинг мероприятий по капремонту общежитий вузов во всех регионах. За четыре года мониторинг охватил 437 вузов и 759 общежитий, проведено более 2,5 тысячи мероприятий. Было создано 354 студенческих штаба, в работу которых включились более 21 тысячи студентов.