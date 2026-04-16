Алексей Храмов: "Важно, чтоб семьи резервистов "БАРС-НН" жили спокойно" Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Семьи резервистов «Барс-НН» рассказали о дополнительных мерах поддержки, которые они получают в соответствии с Указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Так, например, с января этого года дети резервистов бесплатно питаются в школах.

Нижегородка Ирина рассказала, что ее муж подписал контракт на вступление в «БАРС-НН» в октябре прошлого года. Старший сын находится на СВО, служит оператором БПЛА. Младший сын – девятиклассник. Теперь семье не нужно платить за горячие обеды школьника.

«Мой муж всегда был патриотом. 25 лет он работал в органах министерства внутренних дел. Так что для меня не стало неожиданностью, когда он вступил в «БАРС-НН». Считаю, что льготы для семей резервистов – это очень хорошая поддержка. Когда в январе классный руководитель нам рассказала об этом, мы были приятно удивлены», – говорит супруга резервиста.

Никаких сложностей с оформлением документов для получения льгот у семьи не возникло. Всё было организовано в течение нескольких дней после подачи документов.

«В нашей школе обучаются три ребенка из семей резервистов, двое из них - в старших классах. Для родителей это существенная помощь, потому что питание сейчас стоит достаточно дорого – порядка трёх тысяч рублей в месяц», - отметила директор школы Мария Киселёва.

Кроме того, семьи резервистов освобождаются от оплаты дошкольных учреждений.

«Стоимость одного дня пребывания ребёнка в детском саду – 159 рублей. И если ребенок приходит на полный день, то в месяц получается свыше трех тысяч рублей. Ощутимая сумма. Поэтому льготы – это большая помощь родителям», - подчеркнула заведующая детским садом Зоя Ромашина.

Льготу семье нижегородского резервиста, сын которого посещает детский сад, оформили в течение одного дня. Для получения льгот нужно было собрать пакет документов, в который входит заявление, согласие на обработку персональных данных, документ, подтверждающий личность родителя, свидетельство о рождении ребенка, копия военного контракта.

«Очень важно, чтобы у наших резервистов был крепкий тыл, чтобы их семьи жили спокойно. Для них эти меры поддержки очень значимы. Люди выполняют боевую задачу, находятся вне дома, поэтому им необходимо быть уверенными, что об их родных позаботятся. Уже есть и «обратная связь». Все, кто получил помощь, очень благодарны», – подчеркнул командир мобилизационного резерва «БАРС-НН» Алексей Храмов.

Напомним, служба в составе резерва «БАРС-НН» не предусматривает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории Нижегородской области. Набор в состав резерва проводится на добровольной основе через военные комиссариаты муниципальных образований путем заключения контракта с Минобороны России в лице командира воинской части. Особенностью контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с военной подготовкой и сборами.

На весь период контракта резервистов обеспечивают денежным содержанием, современной экипировкой и обмундированием. На время военных сборов за участниками сохраняются рабочее место и заработная плата, им обеспечивают страхование жизни и здоровья, медицинскую помощь и бесплатное питание.

Кроме того, указом губернатора Глеба Никитина для нижегородцев, пребывающих в мобилизационном резерве «БАРС-НН», и членов их семей установлены дополнительные меры поддержки. Для детей — бесплатные детский сад, питание в школе, спортивные секции и группы продленного дня, льготные путевки в лагеря и санатории Нижегородской области. Предусмотрено приоритетное право перевода ребенка в школу рядом с домом. Всей семье резервиста обеспечена внеочередная бесплатная медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на текущий год.

Для получения консультации и оформления указанных мер поддержки можно обратиться в управление социальной защиты населения, а также в учреждения образования и здравоохранения по месту жительства в зависимости от направленности необходимой меры поддержки.

Подробная информация о вступлении в «БАРС-НН» — в Telegram-канале: https://t.me/bars_nobl, в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club233825182, на сайте: bars-nn.nobl.ru, по телефону: 8-800-10-17-017 (доб. 2). Горячая линия работает ежедневно с 9.00 до 20.00, по окончании рабочего дня кол-центр принимает звонки в автоматическом режиме.