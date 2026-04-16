Общество

16 апреля 2026 15:14 Общество
Нижегородцы могут помочь жителям Дагестана не выходя из дома

Фото: pixabay.com

Жители Нижегородской области могут помочь пострадавшим от наводнения в Дагестане, не выходя из дома. Для этого открыт сбор пожертвований.

Пользователи сервиса МТС "Мой МТС" могут направить на благотворительность накопленный кешбэк или сделать денежный перевод. Все собранные средства передадут местным НКО для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Также перевести деньги можно по реквизитам на сайте благотворительного фонда "Система".

Ранее компания запустила меры поддержки для абонентов, проживающих на наиболее пострадавших территориях Дагестана. Им начислят по 500 рублей на баланс — это соответствует средней месячной плате за связь. Уведомление о зачислении придет в СМС.

Кроме того, для абонентов сделали бесплатными звонки на номера горячих линий, задействованных в ликвидации последствий паводка, включая махачкалинское отделение ГО и ЧС и линию психологической помощи местного отделения Красного Креста.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

