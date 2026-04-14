Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2026 10:01
В Нижнем Новгороде объявили сбор помощи для пострадавших в Дагестане
14 апреля 2026 09:37
Доброволец СВО: "Каждый мужчина должен встать на защиту своей семьи и страны"
14 апреля 2026 09:19
Поселок Свободный в Вознесенском округе хотят сделать деревней
14 апреля 2026 07:23
Нижегородский аэропорт не принимает рейсы из-за угрозы атаки БПЛА
14 апреля 2026 07:00
Доктор Власов назвал причины головной боли разной локализации
13 апреля 2026 19:09
150 млн рублей направят на информатизацию здравоохранения в Нижегородской области
13 апреля 2026 19:00
Отрезок на улице Новой в Нижнем Новгороде закроют для проезда с 15 апреля
13 апреля 2026 17:59
Антон Киселев назначен врио главы Варнавинского округа
13 апреля 2026 17:41
Нижегородские трамваи №2 и №18 временно не курсируют
13 апреля 2026 17:40
Дмитрий Филипенко: "Партия передала куличи пенсионерам, отрезанным от большого мира из-за паводка"
В Нижнем Новгороде объявили сбор помощи для пострадавших в Дагестане

Волонтерский центр Нижегородской области открыл сбор гуманитарной помощи для жителей Дагестана. Пункты приема работают на улице Должанской, 1 и улице Бориса Панина, 19.

Как сообщили в организации, сейчас особенно необходимы оборудование для откачки воды и инвентарь для добровольцев. Также требуются питьевая вода, продукты питания и предметы первой необходимости для людей, находящихся в пунктах временного размещения.

Напомним, в конце марта в Дагестане прошли разрушительные ливни. А в начале апреля прорвало плотину Геджухского водохранилища. Стихия затронула около 15 тысяч человек. По официальным данным, во время потопа погибли шесть человек. В Дагестане введен режим ЧС. 

Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
