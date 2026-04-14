В Нижнем Новгороде объявили сбор помощи для пострадавших в Дагестане

Волонтерский центр Нижегородской области открыл сбор гуманитарной помощи для жителей Дагестана. Пункты приема работают на улице Должанской, 1 и улице Бориса Панина, 19.
Как сообщили в организации, сейчас особенно необходимы оборудование для откачки воды и инвентарь для добровольцев. Также требуются питьевая вода, продукты питания и предметы первой необходимости для людей, находящихся в пунктах временного размещения.
Напомним, в конце марта в Дагестане прошли разрушительные ливни. А в начале апреля прорвало плотину Геджухского водохранилища. Стихия затронула около 15 тысяч человек. По официальным данным, во время потопа погибли шесть человек. В Дагестане введен режим ЧС.
