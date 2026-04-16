Общество

Нижегородская область присоединится к всероссийскому субботнику 25 апреля

16 апреля 2026 15:09 Общество
Нижегородская область присоединится к всероссийскому субботнику 25 апреля

Фото: Александр Воложанин

25 апреля 2026 года по всей стране при поддержке Минстроя России пройдёт масштабный Всероссийский субботник (0+). В порядок приведут созданные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» территории, а также пространства, благоустроенные ранее в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Планируется, что в мероприятии примут участие все 88 регионов РФ, в их числе – Нижегородская область.

«Один из ключевых приоритетов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - вовлечение граждан в принятие решений по благоустройству. Участие во Всероссийском субботнике – это прекрасная возможность проявить заботу об окружающей среде и лично внести вклад в преображение общественных пространств. Эта инициатива не только помогает нам вместе наводить порядок на улицах, во дворах, парках и скверах, но и даёт каждому жителю шанс поучаствовать в общественно-полезной работе, быть причастным к масштабным программам развития и положительным изменениям в своих районах, населенных пунктах, городах. Организовывать субботник в период проведения Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня, стало хорошей традицией. С каждым годом в нём участвует всё больше жителей, которые сами выбирают, как будет выглядеть их город», – отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Участники субботника займутся уборкой дворов и общественных зон, высадкой цветов и деревьев, приведением в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраской лавочек, цоколей и ограждений, наведением чистоты в подъездах. Кроме того, запланированы мастер-классы, спортивные состязания, лекции и воркшопы.

Во всероссийской акции также примут участие волонтеры платформы Добро РФ. Они расскажут нижегородцам о предстоящем онлайн-голосовании за объекты для будущего благоустройства на платформе: zagorodsreda.gosuslugi.ru. Повлиять на позитивные изменения в своём городе может любой гражданин старше 14 лет.

«При формировании народной программы «Единой России» мы получаем тысячи обращений от жителей: люди просят строить детские и спортивные площадки, благоустраивать скверы и дворы. Но мало создать – важно поддерживать порядок. Всероссийский субботник объединяет жителей для подготовки региона к теплому сезону. Совместными усилиями мы сохраняем красоту и чистоту созданных пространств. И желание людей каждый год включаться в эту работу – лучший показатель того, что проект востребован, а благоустроенные площадки действительно стали для них местом притяжения», – отметил первый заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин.

В прошлом году в целом в России в субботнике участвовало порядка 1,5 млн человек, работы велись на территории свыше 2 тыс. муниципальных образований.

Напомним, что с  2025 года в России началась реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его цель - обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают направления, ранее предусмотренные в национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».

За время действия нацпроекта в регионах России обновлено более 80,6 тыс. пространств и реализовано 1 154 проекта-победителя конкурса. В Нижегородской области с 2019 года благоустроено 753 общественных пространства и больше 3 000 дворов.

