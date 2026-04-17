Схему движения трамваев №2 в Нижнем Новгороде изменят на два дня Общество

Трамвайный маршрут №2 в Нижнем Новгороде сократят из-за ремонтных работ. По временной схеме транспорт будет курсировать 18-19 апреля, предупредили в ООО "Экологические проекты".

В указанные дни трамваи будут ездить от Черного пруда до улицы Маслякова через улицы Большую Печерскую и Белинского.

Всё для того, чтобы заасфальтировать участок дороги на Ильинке от улицы Добролюбова до Маслякова.

Ранее сообщалось, что трамваи вернутся на улицу Надежды Сусловой во втором квартале 2026 года.