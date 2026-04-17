Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Отдохнуть на майских: нижегородцы активно бронируют билеты в Калининград, Стамбул и Токио

Отдохнуть на майских: нижегородцы активно бронируют билеты в Калининград, Стамбул и Токио

Фото: Полина Достовалова/ ПАО "Мегафон"

Нижегородская область вошла в топ-25 регионов России, жители которых наиболее активно мониторят сайты авиакомпаний, отслеживают скидки и оперативно бронируют билеты перед майскими праздниками. Такие данные приводят в совместном исследовании МегаФон и сервис бронирования билетов «Купибилет».

По данным мобильного оператора, в начале апреля трафик поиска авиабилетов в регионе вырос в 6 раз по сравнению с показателями начала года. Особая активность наблюдается во второй половине месяца, когда объем запросов превысил среднедневные показатели в 1,5 раза.

Главным трендом майских праздников этого года, по данным «Купибилет», стал Калининград, который возглавил рейтинг самых популярных направлений внутри страны. В тройку лидеров также вошли классические курорты Сочи и Минеральные Воды.

Среди зарубежных направлений безусловным фаворитом оказался Стамбул. В первую тройку также вошли Анталья и Нячанг. Отмечается настоящий бум интереса к азиатскому направлению: на него приходится 37% всех броней. Помимо Вьетнама, жители страны активно рассматривают перелеты в Токио, Шанхай и Пекин.

Самые дорогие перелеты были куплены на рейсы в Токио — их стоимость достигла 89 000 рублей. Наиболее бюджетными вариантами для путешествий стали внутренние направления: перелеты в Санкт-Петербург и Казань. Стоимость билетов на эти маршруты варьируется в пределах 9 000 рублей, что делает их доступными для широкого круга путешественников.

