Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
17 апреля 2026 14:43
Правила обращения с животными хотят изменить в Нижегородской области
17 апреля 2026 14:39
Билайн вновь взял гран-при премии "Золотое приложение"
17 апреля 2026 14:28
Эксклюзив
Речную маршрутную сеть расширят в Нижнем Новгороде
17 апреля 2026 14:08
Эн+ обучает лидеров энергетической отрасли
17 апреля 2026 13:57
Вызывающий ожирение творог нашли в Нижегородской области
17 апреля 2026 13:47
Евгений Люлин: "Подвиг Героев Великой Отечественной войны всегда будет для нас нравственным ориентиром"
17 апреля 2026 13:41
Начался новый этап подготовки котлована метро в Нижнем Новгороде
17 апреля 2026 12:35
Реконструкция путей на перекрестке Ванеева — Сусловой начнется 25 апреля
17 апреля 2026 12:30
Отдохнуть на майских: нижегородцы активно бронируют билеты в Калининград, Стамбул и Токио
17 апреля 2026 12:18
Режим повышенной готовности ввели у двух домов в Плотничном переулке
17 апреля 2026 14:08 Общество
Фото: пресс-служба Эн+

Более 100 перспективных сотрудников из Нижнего Новгорода, Иркутска и Красноярска обучаются по корпоративной программе «Лидеры Эн+ и РУСАЛ». Все они - профессионалы, которые прошли путь от рабочего персонала до инициаторов крупных проектов. На протяжении трех лет обучения энергетики развивали в себе лидерские качества руководителей, которые смогут взять ответственность за будущее энергосистемы. В компании Эн+ уверены: лучшие управленцы вырастают из сотрудников, которые знают производство изнутри.

Путь к вершине большой энергетики для генерального директора ООО «Теплосети» Александра Прокофьева начался в 2007 году. 18-летний выпускник техникума - он пришел на предприятие слесарем по обслуживанию тепловых сетей. Годы работы на производстве, знание каждой трубы и каждого узла системы стали для него лучшей школой. Во время обучения в «Лидерах Эн+ и РУСАЛ» совместно с коллегами он реализовал ответственную производственную задачу на пользу жителям Автозаводского и Ленинского районов.

«Это был сложный проект по снижению тепловых потерь от источника до потребителя. Мы сократили время выявления и устранения повреждений. Внедрили цифровые датчики для оперативного выявления мест дефектов. Поделились наработками с нашими сотрудниками, и благодаря совместной работе достигли цели», - говорит руководитель ресурсоснабжающей организации Александр Прокофьев.

Его заместитель – технический директор компании Павел Беднов 18 лет назад пришел в «Теплосети» на учебную практику. Талант молодого специалиста оказался настолько востребован, что ему предложили влиться в дружный коллектив. Он прошел путь от рядового инженера до технического директора компании, ответственной за снабжение теплом и горячей водой 400 тысяч нижегородцев.

«Энергетика – это хорошо отлаженный организационный механизм, где люди работают без выходных и праздников 24/7, создают комфорт и уют жителям нашего любимого города. Нам приятно осознавать, что мы приносим тепло в каждый дом. По-моему мнению, если занимаешься тем, что нравится, всегда придет успех и будет интересно», - считает технический директор «Теплосетей» Павел Беднов.

Александр Прокофьев и Павел Беднов - яркие представители «золотой сотни» корпоративной программы «Лидеры Эн+ и РУСАЛ». Программу подготовки в холдинге называют «кадровым спецназом». Участники осваивают иностранные языки, тонкости экономики, финансовых моделей и проектной деятельности. А также разрабатывают стратегические проекты: от создания роботов для обследования сложных агрегатов объектов энергетики до внедрения систем искусственного интеллекта.

«В большом холдинге у перспективных сотрудников есть прекрасная возможность проявить себя. В рамках программы «Лидеры Эн+ и РУСАЛ» наши коллеги получают множество навыков по самым разным направлениям. Ребята за период участия в этой программе реализуют проекты как стратегической, так и операционной направленности, что закладывает прочный фундамент для стабильного и эффективного развития нашей компании. Каждый проект несет в себе не только обучающую составляющую, но обязательным критерием является практическая польза, практические эффекты, которые отражаются на очень важных аспектах работы компании: это и надежность работы предприятий, охватывающих объекты как генерации, так и транспортировки энергии, это и экономическая эффективность работы, это и улучшение технико-экономических показателей работы компании», - подчеркнул генеральный директор ООО «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

Первый поток «Лидеров Эн+ и РУСАЛ» завершает работу. Впереди новый набор для обучения будущих лидеров энергетической отрасли.

Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
