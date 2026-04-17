Эн+ обучает лидеров энергетической отрасли

Более 100 перспективных сотрудников из Нижнего Новгорода, Иркутска и Красноярска обучаются по корпоративной программе «Лидеры Эн+ и РУСАЛ». Все они - профессионалы, которые прошли путь от рабочего персонала до инициаторов крупных проектов. На протяжении трех лет обучения энергетики развивали в себе лидерские качества руководителей, которые смогут взять ответственность за будущее энергосистемы. В компании Эн+ уверены: лучшие управленцы вырастают из сотрудников, которые знают производство изнутри.

Путь к вершине большой энергетики для генерального директора ООО «Теплосети» Александра Прокофьева начался в 2007 году. 18-летний выпускник техникума - он пришел на предприятие слесарем по обслуживанию тепловых сетей. Годы работы на производстве, знание каждой трубы и каждого узла системы стали для него лучшей школой. Во время обучения в «Лидерах Эн+ и РУСАЛ» совместно с коллегами он реализовал ответственную производственную задачу на пользу жителям Автозаводского и Ленинского районов.

«Это был сложный проект по снижению тепловых потерь от источника до потребителя. Мы сократили время выявления и устранения повреждений. Внедрили цифровые датчики для оперативного выявления мест дефектов. Поделились наработками с нашими сотрудниками, и благодаря совместной работе достигли цели», - говорит руководитель ресурсоснабжающей организации Александр Прокофьев.

Его заместитель – технический директор компании Павел Беднов 18 лет назад пришел в «Теплосети» на учебную практику. Талант молодого специалиста оказался настолько востребован, что ему предложили влиться в дружный коллектив. Он прошел путь от рядового инженера до технического директора компании, ответственной за снабжение теплом и горячей водой 400 тысяч нижегородцев.

«Энергетика – это хорошо отлаженный организационный механизм, где люди работают без выходных и праздников 24/7, создают комфорт и уют жителям нашего любимого города. Нам приятно осознавать, что мы приносим тепло в каждый дом. По-моему мнению, если занимаешься тем, что нравится, всегда придет успех и будет интересно», - считает технический директор «Теплосетей» Павел Беднов.

Александр Прокофьев и Павел Беднов - яркие представители «золотой сотни» корпоративной программы «Лидеры Эн+ и РУСАЛ». Программу подготовки в холдинге называют «кадровым спецназом». Участники осваивают иностранные языки, тонкости экономики, финансовых моделей и проектной деятельности. А также разрабатывают стратегические проекты: от создания роботов для обследования сложных агрегатов объектов энергетики до внедрения систем искусственного интеллекта.

«В большом холдинге у перспективных сотрудников есть прекрасная возможность проявить себя. В рамках программы «Лидеры Эн+ и РУСАЛ» наши коллеги получают множество навыков по самым разным направлениям. Ребята за период участия в этой программе реализуют проекты как стратегической, так и операционной направленности, что закладывает прочный фундамент для стабильного и эффективного развития нашей компании. Каждый проект несет в себе не только обучающую составляющую, но обязательным критерием является практическая польза, практические эффекты, которые отражаются на очень важных аспектах работы компании: это и надежность работы предприятий, охватывающих объекты как генерации, так и транспортировки энергии, это и экономическая эффективность работы, это и улучшение технико-экономических показателей работы компании», - подчеркнул генеральный директор ООО «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

Первый поток «Лидеров Эн+ и РУСАЛ» завершает работу. Впереди новый набор для обучения будущих лидеров энергетической отрасли.