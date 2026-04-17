В Нижегородской области дан официальный старт Всероссийской акции "Вода России" Общество

Фото: минэкологии региона

17 апреля на территории Нижегородской области дан официальный старт Всероссийской акции (0+) «Вода России». Первым в регионе мероприятием стал масштабный субботник на берегу Мещерского озера в Нижнем Новгороде, который прошёл в рамках общероссийского запуска акции одновременно во всех субъектах Российской Федерации.

Акция реализуется в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» и направлена на системную очистку берегов водных объектов, сохранение природных ресурсов и улучшение экологической обстановки.

В день старта акции субботники по очистке берегов водных объектов прошли не только в Нижнем Новгороде, но и в 48 муниципальных образованиях Нижегородской области. В мероприятиях были задействованы береговые линии родников, прудов, озёр и рек, участки Горьковского водохранилища, а также природные территории, включая в том числе Федорино болото в Вознесенском муниципальном округе.

На ряде территорий акция приобрела особые форматы. Так, в Вадском муниципальном округе мероприятие стало масштабным экологическим флешмобом: порядка 100 участников выстроились в цепочку уборки, охватив несколько деревень, расположенных вдоль плотины Вадского озера. Финальной точкой маршрута стала очистка территории у родников «Святые ключи».

В общей сложности в день старта акции «Вода России» в субботниках на территории региона приняли участие свыше 1,5 тысячи человек.

Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Артём Бафанов подчеркнул, что регион является одним из ключевых участников экологической повестки: на его территории расположено более 9 тысяч водных объектов, каждый из которых требует внимания и бережного отношения.

«Сегодняшний субботник - это не просто уборка, а наглядный пример объединения усилий ради общей цели. В одной точке собрались представители органов власти, бизнеса, общественных организаций, студенческих объединений и жители региона. Это и есть реальное проявление единства в действии», - отметил Артём Бафанов.

Местом проведения первого экологического субботника было выбрано Мещерское озеро - популярная рекреационная территория, требующая регулярного экологического ухода. В субботнике приняли участие более 300 человек - представители органов власти, местного самоуправления, предприятий, общественных организаций, волонтеры и неравнодушные жители региона. Они провели уборку прибрежной территории, собрали и подготовили к вывозу значительный объём отходов. Региональный оператор - ООО «Нижэкология-НН» - предоставил бункеры, а также осуществил вывоз за свой счет на мусоросортирочный комплекс.

В течение сезона мероприятия акции пройдут на ключевых водных объектах региона, включая Волгу, а также малые реки и озёра в муниципальных образованиях.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».