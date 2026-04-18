Замгубернатора Нижегородской области Чечерин проведет прием граждан 14 мая

Заместитель губернатора Андрей Чечерин проведёт личный приём граждан, сообщили в пресс-службе правительства региона. Мероприятие будет организовано 14 мая в 13:00 в приёмной граждан губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, дом 2.
На приём могут записаться жители Нижегородской области, граждане России, иностранцы и лица без гражданства, которые законно находятся в регионе. Приём будет полезен тем, чьи вопросы не удалось решить на местном уровне.
Андрей Чечерин отвечает за координацию работы органов исполнительной власти Нижегородской области в следующих сферах:
Разработка и реализация государственной политики по охране здоровья граждан.
Управление системой обязательного медицинского страхования.
Формирование и реализация государственной политики в сфере образования и воспитания.
Социальная поддержка обучающихся.
Организация отдыха и оздоровления детей в регионе.
Для записи на приём необходимо обратиться в приёмную граждан по телефонам: (831) 439-04-98 или (831) 430-96-39. Запись прекратится 6 мая - за пять рабочих дней до даты приёма.
