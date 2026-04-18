Нижегородцев пригласили к участию в проекте "Больше, чем путешествие в молодёжную столицу" Общество

Юноши и девушки из Нижегородской области смогут отправиться в Смоленск и Елец, чтобы стать блогерами, показать эти города глазами молодёжи и создать контент для документальных фильмов. Это возможно благодаря программе Росмолодёжи "Больше, чем путешествие".

Заявки принимаются до 10 мая 2026 года на сайте проекта "Больше, чем путешествие в молодёжную столицу". По итогам отбора 75 человек отправятся в поездки по городам, получившим статус "Молодёжная столица России – 2026" и "Город молодёжи". Поездка пройдёт в рамках национального проекта "Молодёжь и дети", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

Программа "Больше, чем путешествие" направлена на раскрытие туристической привлекательности городов-победителей через контент, созданный участниками. Молодёжная столица примет 50 победителей, в Липецкую область отправятся 25 человек. Итогом поездок станут два документальных фильма.

Для участия в отборе нужно выполнить творческое задание: рассказать о родном регионе в соцсети "ВКонтакте" в одном из форматов – фото, видео или текст (300–500 слов). Публикация должна содержать хештеги #БольшеЧемПутешествие и #Медиаэкспедиция2026. Ссылку на публикацию и выбор города (Смоленск или Елец) необходимо указать в личном кабинете.

Работы оценят эксперты из числа фотографов, видеографов, блогеров и лидеров мнений. Кураторы помогут разработать медиапланы экспедиций. Результаты отбора объявят 24 мая 2026 года.