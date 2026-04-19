Нижегородская область присоединится к онлайн-фестивалю "Игры России" Общество

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает всероссийский онлайн-фестиваль «Игры России» (12+), приуроченный к Году единства народов России. Жители Нижегородской области смогут внести свой вклад в сохранение культурных традиций и рассказать о народных и авторских играх региона.

Фестиваль стартовал 15 апреля – в Международной день культуры. Он пройдет в онлайн-формате на базе сервиса «Другое Дело» и будет представлять собой всероссийскую акцию, которая объединит жителей разных регионов страны вокруг общей идеи сохранения культурного наследия и применения игровых форматов для воспитательной работы с детьми и молодежью.

Заявить на фестиваль можно игры, которые связаны с культурой, традициями, бытом и историей народов России или отдельных регионов страны. Это могут быть как народные, известные и любимые многими поколениями, так и авторские, вдохновленные историей и особенностями конкретной территории. Такие игры часто становятся элементами воспитательной и образовательной работы с детьми, помогая в увлекательной форме знакомить их с культурным наследием своей страны. Материалы для включения в сборник принимаются до 15 сентября.

Принять участие в проекте может любой желающий, рекомендуемый возраст – от 14 лет. Для этого необходимо перейти в сервис «Другое Дело» и выполнить задание – заполнить анкету с информацией об игре: рассказать ее историю, а также подробно описать необходимое для проведения игры оборудование, место, ее ход и правила. Если у участника есть авторская игра, связанная с традициями или особенностями региона, ее также можно представить на фестивале.

После этого участник публикует на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост с подробным и наглядным описанием игры. Желательно дополнить публикацию видео, фотографиями, инфографикой или любыми другими материалами, которые помогут лучше показать игровой процесс и механику проведения. В публикации нужно упомянуть проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и добавить хештеги #ФлагманыОбразования #ДругоеДело #РоссияСтранаВозможностей.

«У каждого региона нашей страны есть свои игры, которые передавались из поколения в поколение и являются важной частью культурного кода. Жители Нижегородской области смогут поделиться такими играми и внести вклад в наполнение общего сборника. Через такие простые форматы дети знакомятся с традициями, учатся взаимодействовать друг с другом, проявлять уважение к культуре своего и других народов», – рассказал руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

По итогам онлайн-фестиваля будет создан цифровой сборник, а самые интересные игры будут представлены на финальном мероприятии проекта «Флагманы образования». Сборник будет доступен для скачивания на сайте проекта и дальнейшего использования в работе. Он станет удобным практическим инструментом для учителей начальных классов, вожатых, педагогов дополнительного образования, организаторов досуговых и воспитательных мероприятий. Сценарии игр можно будет использовать при подготовке тематических дней, спортивных праздников, культурных фестивалей, адаптационных и командообразующих мероприятий для детей и молодежи.

Всем участникам фестиваля, представившим игры, будет начислено 510 баллов сервиса «Другое Дело», которые можно обменять на сувенирную продукцию, образовательные и культурные мероприятия, полезные сертификаты и другие призы.

Предварительная регистрация на новый сезон проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже стартовала. Подать заявку можно на сайте проекта.

Проект «Флагманы образования» позволяет выявить наиболее мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).