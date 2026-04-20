Энергия жизни: как доноры-энергетики спасают людей

Национальный день донора крови отмечается сегодня. В группе компаний ГК «Эн+ Тепло Волга» сложилась устойчивая традиция участия в донорских акциях: более 400 энергетиков на постоянной основе участвуют в благом деле. Среди них — сотрудники, удостоенные высокого звания «Почётный донор России». Их ответственность, сострадание и готовность прийти на помощь стали мощным ориентиром для коллег.
Марина Балашова работает в сфере теплоэнергетики с конца 1980-х. Оператор котельной ООО «Генерация тепла» начала сдавать кровь вместе с коллегами.
«Хотелось делать что-то на благо общества. Каждый человек должен совершить доброе дело. Для себя я выбрала донорство», - говорит Марина Балашова.
У нее вторая отрицательная группа крови с редкой иммунологической формулой. В донорском регистре такие данные отмечаются особо: биоматериал становится незаменимым при сложных случаях.
«Звонят иногда с центра переливания крови, срочно необходима именно такая формула. Я знаю - надо немедленно выезжать», — делится энергетик.
Сегодня в донорской книжке Марины Балашовой более 60 донаций. Звание «Почётный донор» она получила давно, но останавливаться не собирается. Ходит сдавать кровь четыре раза в год.
«Я чувствую гордость и радость от того, что спасла кому-то жизнь», - признаётся она.
Если для Марины донорство стало делом всей жизни, то для инженера Автозаводской ТЭЦ Вероники Воропаевой оно началось с личной истории, навсегда изменившей её отношение к чужой боли.
«Увидела объявление, что кровь необходима детям, особенно моей четвёртой положительной группы, которая считается редкой. Узнала о выездной акции на предприятии, записалась через корпоративные каналы, и теперь мечтаю стать почетным донором», - рассказала Вероника.
Истории энергетиков «Эн+ Тепло Волга» — лишь два ярких примера из большой донорской семьи Эн+. На каждую донорскую акцию организаторы получают десятки заявок от тех, кто хочет сдать кровь в первый раз.
«Донорство в компании «Эн+ Тепло Волга» — это не разовый жест, а часть корпоративной культуры. Каждая сданная донация — это шанс на выздоровление тех, кто в этом нуждается. Мы гордимся энергетиками, которые согревая города теплом еще и дарят людям самое ценное — здоровье и жизнь», - отметил генеральный директор компании «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.
