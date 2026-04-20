Единую Концепцию развития молодёжного туризма в России представят в 2026 году

В Совете Федерации состоялось заседание Экспертного совета программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», реализуемой в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Участники заседания и члены Экспертного совета определили пути формирования проекта единой Концепции развития молодёжного туризма до 2035 года. Она послужит базой для дальнейшего масштабирования молодёжных путешествий по стране, расширения географии маршрутов и укрепления межведомственного взаимодействия. Проект Концепции предполагается представить к 1 ноября 2026 года.



Встреча прошла в открытом формате под председательством первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александра Варфоломеева и при участии советника руководителя Росмолодёжи Олега Макарова. В заседании также приняла участие заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.



«Программа “Больше, чем путешествие” – это не просто механизм организации поездок для молодёжи, а значимый инструмент государственной молодёжной политики, который объединяет воспитательные, просветительские, образовательные и общественно полезные форматы. Сегодняшнее заседание Экспертного совета посвящено итогам и планам программы, а также вопросам ее дальнейшего масштабирования. Речь идет о межведомственном взаимодействии и формировании системного подхода к развитию молодёжного туризма в России. В том числе важной темой является формирование единой Концепции развития молодёжного туризма до 2035 года. В этой связи уже подготовлены предложения, которые могут стать основой для дальнейшего обсуждения и доработки. Наша встреча поможет заложить базу долгожданной Концепции благодаря всесторонней проработке и содержательному диалогу», – сказал председатель Экспертного совета программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» Александр Варфоломеев.



Глава Совета отметил, что на заседании присутствовал Герой России и участник специальной военной операции Балдан Цыдыпов. Сейчас он возглавляет департамент по патриотической работе в Российском обществе «Знание» и активно занимается общественной деятельностью. В ходе дискуссии Александр Варфоломеев предложил посвятить одну из тем следующего заседания обсуждению того, как программа «Больше, чем путешествие» помогает участникам специальной военной операции и их семьям. Он подчеркнул, что этот вопрос заслуживает отдельного внимания и детального рассмотрения.



Эксперты в рамках подготовки проекта Концепции обсудили создание системного подхода к развитию молодёжного туризма, который объединит вопросы молодёжной политики, образования, туризма, патриотического воспитания и регионального развития в единую стратегическую рамку. Особое внимание было уделено выработке единых стандартов качества, содержания и доступности путешествий для молодёжи по всей России.



«Благодаря программе “Больше, чем путешествие” уже свыше 320 тысяч участников из всех уголков страны совершили познавательные поездки. Во время этих путешествий молодые люди и их семьи открывают для себя уникальные особенности родного края, погружаются в богатую историю и многообразную культуру России. Такие поездки способствуют формированию активной жизненной позиции и помогают лично убедиться, что Россия – это страна огромных возможностей и перспектив. Программа также делает акцент на семейном туризме, и наша задача показать, что путешествия целых поколений – это фундаментальная ценность и стратегический приоритет для нашей страны», – отметил советник руководителя Росмолодёжи Олег Макаров.



Как он подчеркнул, единая концепция позволит не только систематизировать существующие практики, но и задать четкие векторы развития на ближайшее десятилетие. Она поможет перейти от разрозненных проектов к системной модели, обеспечит интеграцию туризма, образования и патриотического воспитания, даст регионам ориентиры по инфраструктуре и управлению, а также унифицирует стандарты качества и безопасности маршрутов. Единая Концепция будет выступать инструментом перехода к полноценной межведомственной системе, синхронизирует усилия разных сфер, расширит географию молодёжных поездок и сделает молодёжный туризм настоящим ресурсом воспитания и развития территорий страны.



Генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина рассказала о результатах реализации программы «Больше, чем путешествие» в прошлом году и планах на 2026 год, а также поблагодарила всех участников заседания Экспертного совета за их участие.



«В 2025 году наша программа подтвердила свою результативность как инструмент государственной молодёжной политики, а в 2026 году мы переходим к новой модели реализации. Теперь “Больше, чем путешествие” развивается как система формирования культуры путешествий по России для молодёжи в целях гражданско-патриотического воспитания и трансляции традиционных духовно-нравственных ценностей. Отдельный акцент программа делает на популяризации патриотических путешествий как части образа жизни современного молодого гражданина. Через турслёты, акцию “Время открытий”, интеграцию в лагерные смены, формирование туристских пространств в регионах мы вовлекаем в походную деятельность все больше людей. При этом мы формируем единую систему методического, ресурсного и информационного сопровождения таких инициатив. Сама программа становится более многоуровневой, а показатели реализации расширяются: в шестом сезоне программа охватит до 300 тысяч человек», – отметила генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.



В рамках заседания было принято несколько важных решений, в том числе о разработке Росмолодёжью совместно с программой «Больше, чем путешествие» проекта единой Концепции развития молодёжного туризма до 2035 года с учетом поступивших в ходе заседания замечаний и предложений. Проект предполагается представить Экспертному совету до 1 ноября 2026 года.



Также «Больше, чем путешествие» совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации займутся проработкой форматов системного взаимодействия по вопросам развития молодёжного туризма. Благодаря межведомственному сотрудничеству планируется проанализировать вопросы качества сервисной составляющей молодёжных поездок, включая подходы к организации маршрутов, размещению, транспортному сопровождению и инфраструктуре путешествий.



«Путешествия по родной стране – это самый эффективный и мощный инструмент патриотического воспитания. Во время таких поездок школьники и студенты могут прикоснуться к местам значимых исторических событий, ощутить дух разных эпох. Именно развитие патриотического туризма способствует укреплению гражданской идентичности. Если мы говорим о масштабировании программы “Больше, чем путешествие”, важно продолжать подготовку профессиональных кадров – гидов-экскурсоводов, которые будут рассказывать о путешествиях, интересных маршрутах и программе. Для продвижения туристических маршрутов для молодёжи может быть также использован национальный туристический портал "Путешествуем.рф"», – заключила заместитель директора Департамента развития туризма Министерства экономического развития Российской Федерации Анна Трещёва.



Экспертный совет – коллегиальный орган, который оказывает программе консультационную поддержку и содействует интеграции Стандарта гражданско-патриотического и общественно полезного молодёжного туризма «Больше, чем путешествие» в проекты в сфере молодёжного туризма. В фокусе его работы находятся приоритетные направления развития программы: результаты реализации и планы на очередной период, вопросы межведомственного взаимодействия, партнерские механизмы, развитие кадрового и образовательного контуров, а также стратегические инициативы, связанные с расширением возможностей молодёжи для путешествий по России.



Таким образом, Экспертный совет выступает не только площадкой для обсуждения текущих результатов программы, но и важным механизмом выработки решений по ее дальнейшему развитию, включая стратегические вопросы, имеющие значение для всей системы молодёжного туризма в Российской Федерации.



В состав Экспертного совета программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» входят представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций и профессиональных объединений в сфере туризма, молодёжной политики и смежных отраслей, в том числе от Ассоциации Добро.РФ, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АО «Корпорация Туризм.РФ», АНО «Национальные приоритеты», АНО «Креативная экономика», ВОО «Русское географическое общество» и др. Следующее заседание Экспертного совета планируется провести в сентябре 2026 года.