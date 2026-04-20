Общество

20 апреля 2026 11:36
Команда лицея №40 представит Россию на международном чемпионате по робототехнике при поддержке Эн+

Фото: пресс-служба Эн+

Три команды-победителя чемпионата по робототехнике «Красноярск 7.0» представят Россию на международной арене благодаря компании Эн+ – генеральному партнёру соревнований.

С 16 по 19 апреля в Красноярске состоялся международный чемпионат по робототехнике «Красноярск 7.0». В нём приняли участие 523 команды из 37 регионов России, а также иностранные студенты из 12 стран, включая Китай, Эквадор и Индию. Всего на соревнования приехало около 3 000 участников. Они боролись за главный приз – поездку на международные чемпионаты в Индию, Таиланд и Египет, предоставленный компанией Эн+.

Судейство осуществляли 160 экспертов, в том числе специалисты Красноярской и Иркутской ГЭС.

Победители были определены в 16 дисциплинах, а главный приз – долгожданные путевки – выиграли команда «FIRSTEAM» (г. Нижний Новгород), команда «BLB» (г. Ангарск) и команда «Бобры» (г. Екатеринбург). Благодаря поддержке Эн+ 22 участника представят российскую инженерную школу на международной арене. Еще 25 команд получили специальные денежные призы на сумму более 500 тысяч рублей.

По инициативе основателя компании Олега Дерипаска холдинг Эн+ уже 14 лет развивает робототехнику среди школьников и студентов в городах присутствия своих предприятий. Среди проектов: ежегодный робототехнический фестиваль Сибири «Робосиб», программы «Энергия в действии» и «ЭнергоШкола», сеть из 11 «Мультилабов» (в том числе и в нижегородском лицее № 40). Компания разработала собственную профориентационную программу для 5–9 классов: подростки изучают принципы работы гидроэлектростанций с помощью робототехнических наборов.

Чемпионат «Красноярск 7.0» входит в перечень олимпиад Минпросвещения РФ на 2025/2026 учебный год. Он соответствует поставленной президентом Российской Федерации Владимиром Путином задаче о глобальной конкурентоспособности и развитии собственных технологий. Мероприятие вписано в нацпроекты по технологическому лидерству России до 2030 года (автоматизация, новые энерготехнологии).  

«Для нас поддержка талантов — это вложение в будущее компании, в её кадры. Мы выстроили непрерывную цепочку подготовки: от первого знакомства с инженерными специальностями в школе до целевой подготовки в вузе. Фестиваль «Робосиб», проекты «Энергия в действии» и «ЭнергоШкола» для школьников, стипендии и стажировки на предприятиях для студентов – наша задача показать молодёжи, что в технических специальностях есть реальная перспектива, и помочь им на пути в профессию. Самые способные выпускники имеют шанс прийти работать к нам», - отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компаний Эн+ и РУСАЛ.

Эн+ – международный лидер в производстве низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии. Компания активно инвестирует в образование, используя робототехнику для вовлечения молодёжи в инженерные профессии.

Кроме того, Эн+ участвует в федеральной программе «Профессионалитет», инвестируя совместно с РУСАЛом более 400 млн рублей в создание образовательно-производственных кластеров для подготовки специалистов.

