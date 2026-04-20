65-летний водитель сбил лося и попал в больницу в Нижегородской области

20 апреля 2026 10:07
Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Вечером 19 апреля на трассе Шопша–Иваново–Нижний Новгород произошло ДТП с участием дикого животного, в котором пострадал и водитель, и лось. 

Как сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области, около 20:00 на 293-м км дороги 65-летний водитель за рулём автомобиля "Сузуки" сбил лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. После удара машина потеряла управление и съехала в кювет.

В результате аварии мужчина получил травмы. Его госпитализировали.

В региональной Госавтоинспекции напомнили, что весной такие происшествия случаются все чаще. Лоси могут выходить на обочины и пересекать трассу, практически не реагируя на шум машин и свет фар. А столкновение с таким крупным зверем, вес которого достигает 500-600 кг, по последствиям сопоставимо с ударом о бетонную стену.

Инспекторы советуют водителям быть особенно внимательными. Необходимо обращать внимание на знак "Дикие животные". Его устанавливают там, где звери появляются чаще всего — в таких местах лучше заранее снизить скорость.

Будьте осторожны в сумерках, ночью и на рассвете. Именно в это время происходит большинство подобных аварий. 

Кроме того, важно не превышать скорость. Чем медленнее движется автомобиль, тем больше шансов заметить животное и успеть затормозить.

Если вы увидели зверя на дороге, не стоит сигналить. Громкий звук может его напугать, и он поведёт себя непредсказуемо. Лучше плавно снизить скорость вплоть до полной остановки.

Ранее сообщалось, что до двух лет колонии грозит москвичу за ДТП в Нижегородской области, в котором пострадала несовершеннолетняя девочка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

