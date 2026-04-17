Автомобиль сгорел дотла в результате ДТП на М-7 под Нижним Новгородом Происшествия

Автомобиль сгорел дотла в результате ДТП на 358 км трассы М-7 в Володарском округе, сообщили в региональном управлении МЧС.

Прибывшие на место пожарные увидели открытое горение машины, а также частично наземного пешеходного перехода и сухой травы.

У водителя и его пассажира незначительные травмы. Ложиться в больницу они отказались.

Ранее сообщалось, что за сутки в Нижегородской области произошло сразу четыре травяных пожара.