Акция "Сообщи, где торгуют смертью" стартовала в Нижегородской области

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижегородской области с 20 апреля по 1 мая 2026 года будет проходить первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, получение значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Сотрудники полиции проведут проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленные на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Гражданам, которые обратятся в подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОВД региона, будет оказана необходимая помощь в вопросах профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.

В период проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» информацию о любых правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств жители региона смогут анонимно сообщить по телефону «горячей линии» Управления по контроля за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области: 8 (831) 268-23-32, а также по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД или по многоканальным телефонам: «02» или «112».

В 2025 году во время проведения этой акции на телефон "горячей линии" поступило 675 обращений, касающихся незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

На основании полученной информации полицейские раскрыли 36 преступлений и пресекли 204 административных правонарушения. Из незаконного оборота было изъято более 5 килограммов наркотических средств.