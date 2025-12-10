Утверждено расписание ОГЭ и ЕГЭ в Нижегородской области в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором утвердили официальное расписание проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году. Документы размещены на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

ЕГЭ, как обычно, будет проходить в три этапа. Досрочный период начнется 20 марта и завершится 20 апреля. Основной этап стартует 1 июня и продлится до 9 июля. Для тех, кто не смог пройти испытания в эти сроки, предусмотрен дополнительный период — с 4 по 25 сентября.

В рамках основного этапа ЕГЭ экзамены будут проходить по следующему графику:

1 июня — история, литература, химия;

4 июня — русский язык;

8 июня — математика базового и профильного уровней;

11 июня — обществознание, физика;

15 июня — биология, география, письменная часть иностранных языков;

18 и 19 июня — устная часть иностранных языков, информатика.

С 22 по 25 июня определены резервные дни для сдачи всех предметов. Возможность пересдать один из экзаменов по выбору выпускника до подачи документов в вуз предоставляется 8 и 9 июля.

Что касается ОГЭ, его проведение также разделено на три этапа. Досрочная сдача пройдет с 21 апреля по 18 мая. Основной этап начнется 2 июня и завершится 6 июля. Дополнительный период намечен на 3-25 сентября.

Экзамены ОГЭ пройдут в следующие даты:

2 июня — математика;

6 июня — информатика и иностранные языки;

9 июня — русский язык;

5, 16 и 19 июня — все остальные учебные предметы, кроме русского языка и математики.

29 июня отведен для пересдачи математики, 2 июля — русского языка, а 3 и 6 июля — для остальных предметов.

Ранее сообщалось, что девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно поступить на профессиональное образование по специальностям рабочих и служащих.