Нижегородская область вошла в топ-20 по числу заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия» Общество

Фото: платформа «Россия – страна возможностей»

Подведены итоги заявочной кампании XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» (12+) Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс входит в структуру национального проекта «Молодёжь и дети».

В новом сезоне свои проекты представили более 80 тысяч человек из всех регионов России, среди которых 904 жителя Нижегородской области. Конкурс традиционно объединяет инициативных граждан, готовых предлагать решения для развития своих городов, сел и регионов.

Жители Нижегородской области ежегодно входят в число активных участников проекта, предлагая инициативы, направленные на развитие образования, социальной сферы, сохранение исторической памяти, экологические и культурные проекты.

За 23 года проведения конкурс сформировал сообщество из более чем миллиона участников. Сегодня «Моя страна — моя Россия» остается одной из крупнейших площадок по поддержке инициатив, направленных на развитие городов, сел и регионов страны. В 2026 году конкурс вошел в План основных мероприятий по проведению Года единства народов России, что нашло отражение в одной из ключевых номинаций сезона — «Единство народов моей страны».

«Для Президентской платформы важно создавать возможности, которые помогают людям не только предлагать идеи, но и находить поддержку для их реализации. Именно поэтому конкурс „Моя страна — моя Россия“ на протяжении многих лет объединяет инициативных граждан, готовых участвовать в развитии своих городов, сел и регионов. В этом году заявки на участие подали более 80 тысяч человек — почти на 8% больше, чем годом ранее. Особенно важно, что конкурс охватывает все регионы страны, подтверждая высокий уровень вовлеченности россиян в решение вопросов развития территорий. Ежегодно мы видим, как проекты участников становятся реальными решениями для развития территорий, а сами авторы получают новые компетенции, профессиональные связи и возможности для роста. Уверена, что и в этом сезоне конкурс откроет множество ярких проектов, способных принести пользу регионам и всей стране», — сказала заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Основную часть участников XXIII сезона традиционно составила молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет — 64 724 человека, или более 80% от общего числа конкурсантов. Авторы представили проекты по 12 номинациям конкурса, охватывающим широкий спектр направлений развития российских территорий — от образования и науки до экологии, цифровой трансформации, укрепления межнационального единства и развития местных сообществ. Наибольший интерес вызвали номинации «Моя педагогическая инициатива», объединившая 18 145 участников, «Единство народов моей страны» — 9 944 участника и «Моя малая родина. Мой город, моё село» — 9 066 участников. Ещё около 18% конкурсантов составили представители старшего поколения, активно участвующие в том числе в номинациях без возрастных ограничений «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Самые юные участники в возрасте до 13 лет представили свои работы в специальной номинации «Сказки народов моей страны», объединившей 1 272 автора. Такой межпоколенческий формат позволяет объединять опыт, знания и инициативу представителей разных возрастов вокруг общей задачи — развития своей малой родины и страны.

После завершения заявочной кампании проекты переходят на этап экспертизы. Каждая заявка будет рассмотрена не менее чем тремя независимыми экспертами, а по итогам оценки будут определены 300 лучших участников сезона.

«Для нас важно, чтобы участие в конкурсе становилось не финальной точкой, а началом большого пути. Сегодня вокруг проекта сформировано сильное сообщество участников, экспертов, наставников и партнеров, которое помогает авторам инициатив находить единомышленников, получать поддержку и развивать свои проекты. Мы видим, как многие конкурсные работы выходят далеко за пределы своих муниципалитетов и регионов, превращаясь в успешные практики федерального уровня. Именно поэтому особое внимание мы уделяем программе постконкурсного сопровождения, которая открывает участникам новые возможности для профессионального и личностного роста», — отметил руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Дмитрий Турлаков.

Победители и финалисты конкурса получат возможность продолжить развитие своих проектов в рамках специальных образовательных и карьерных программ. Награждение победителей и призеров II возрастной категории (18−35 лет) состоится в октябре в Национальном центре «Россия» в Москве. После завершения конкурсного сезона финалисты и победители будут приглашены на программу постконкурсного сопровождения в Ельце — обладателе статуса «Город молодежи» 2026 года, где пройдет образовательный форум «Моя страна. Моя гордость. Моя малая родина».

Кроме того, победителям будут предложены стажировочные программы от АФК «Система», а также денежные премии и специальные призы от партнеров номинаций. Победители I возрастной категории (14−17 лет) примут участие в междисциплинарной проектной смене во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, где состоится их торжественное награждение.

Также авторы лучших инициатив смогут претендовать на грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в размере до 1 миллиона рублей.