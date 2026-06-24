Нина Зверева объяснила, почему психологи способствуют одиночеству женщин Общество

Известная телеведущая, тренер по коммуникациям Нина Зверева выразила обеспокоенность тем, что современные подходы к психологии и анализу личной жизни, такие как поиск детских травм и акцент на токсичности, могут негативно влиять на отношения женщин и способствовать росту их одиночества. Об этом она рассказала в подкасте «Лепта» на платформе 360.ru.

Зверева заметила, что некоторые женщины, после длительного общения с психологами, начинают считать себя исключительными и перестают искать компромиссы в отношениях. Они приходят к мысли, что если они такие хорошие, то не могут найти достойного партнёра. Параллельно увеличивается число женщин, которые обвиняют близких в нарушении личных границ и называют их токсичными.

«Вот это копание в детстве приводит к тому, что люди отказываются общаться с родителями», — уточнила она.

По мнению спикера, всё это приводит к одиночеству. В Москве, по её словам, 52% женщин одиноки, что вызывает тревогу. Тренер подчёркивает, что она не критикует профессию психолога в целом, а обращает внимание на конкретные методы работы. Она считает, что хороший специалист должен внимательно слушать клиента и задавать вопросы, которые помогают ему взглянуть на ситуацию с новой стороны.

Нина Зверева утверждает, что специалисты, которые сводят все проблемы к детским обидам, могут нанести больше вреда, чем пользы.

Священник Николай Конюхов, также участвовавший в обсуждении, отметил, что на исповеди он часто сталкивается с людьми, которые хотят изменить не себя, а своих близких. По его словам, такие запросы встречаются редко, и большинство людей приходят с желанием изменить партнёра, а не работать над собой.