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Общество

Нижегородская делегация изучила практики провинции Цзянси КНР в сфере здоровья

30 июня 2026 17:30 Общество
Нижегородская делегация изучила практики провинции Цзянси КНР в сфере здоровья

Фото: министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области

Делегация Нижегородской области во главе с заместителем губернатора Андреем Чечериным на прошлой неделе находилась с рабочим визитом в г. Наньчан провинции Цзянси Китайской Народной Республики. Главная цель поездки в регион-партнер, с которым Нижегородская область сотрудничает около трех лет, — изучение лучших практик здравоохранения в Цзянси. Стороны уже имеют опыт совместной работы по оказанию медицинской помощи детям. Это и другие направления сотрудничества в сфере медицины имеют множество перспектив для развития.

В состав делегации вошли министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова, директор Медицинского информационно-аналитического центра Татьяна Антохова, а также специалисты двух медучреждений, включенных во флагманский региональный проект комплексного развития больничных территорий «Квартал здоровья»: главный врач НИИ — Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени академика Б.А. Королева Антон Максимов, главный врач Нижегородской областной детской клинической больницы Светлана Белозерова, заведующие отделениями НОДКБ Елена Тимофеева, Екатерина Новопольцева и Екатерина Карпович.

Организация визита и формирование его программы осуществлялись при поддержке министерства международных и межрегиональных связей региона.

Нижегородцы приняли участие в научных конференциях по педиатрии, детской иммунизации и медицинским технологиям. Кроме того, делегаты посетили ведущие клиники Наньчана — Медицинский центр для женщин и детей провинции Цзянси в кампусе Цзюлунху, Вторую дочернюю больницу Наньчанского университета в Хунцзяочжоу и филиал Хунгутанского провинциального медицинского центра для женщин и детей. Отдельное внимание было уделено изучению практик традиционной китайской медицины — с этой целью делегация посетила Цихуанский национальный медицинский центр и Цзянсийский университет традиционной китайской медицины.

«Начало сотрудничеству наших регионов в сфере здравоохранения положили контакты между Областной детской клинической больницей и Детской больницей китайской провинции Цзянси. На протяжении последних двух лет медики регулярно проводят совместные семинары, обмениваются интересным клиническим опытом и вместе разбирают самые сложные случаи в формате телемедицинских консультаций. В этом контексте показательна история китайской девочки по имени Синьсинь, страдающей системной склеродермией: главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог нашего Минздрава Елена Тимофеева поделилась с зарубежными коллегами экспертным мнением по поводу этого случая, и лечение ребенка было скорректировано. В этой поездке мы узнали, что состояние девочки ощутимо улучшилось — теперь она может ходить в школу, жить нормальной жизнью. И это лишь один из множества примеров того, как объединение усилий приводит к успеху, реальному спасению жизней», — рассказал Андрей Чечерин.

По словам заместителя главы региона, в ходе визита делегация высоко оценила организацию медицинской помощи жителям Цзянси в условиях стационаров. Китайские коллеги активно используют технологии искусственного интеллекта, в их распоряжении — самое современное высокотехнологичное оборудование, а врачи-хирурги владеют множеством малоинвазивных методик. Примечательно, что власти провинции также развивают кластерный подход в здравоохранении. Местные больницы — это крупные медицинские комплексы, где на одной территории сконцентрирован целый спектр различных видов высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» в Нижегородской области по этому принципу реализуется не только проект «Квартал здоровья», но и проекты «Город здоровья» и «Семейный квартал».

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова рассказала о перспективах применения изученного опыта на нижегородской земле.

«Мы видим эффективность формата телемедицинских консультаций, поэтому с сентября этого года медики наших регионов будут общаться уже ежемесячно. Важно понимать, что совместный разбор сложных клинических картин и ведение таких пациентов — это еще и поле для развития медицинской науки, в чем мы также крайне заинтересованы. Конечно, рассчитываем расширять сотрудничество в части помощи не только детям, но и взрослым. В этом отношении особенно перспективно внедрение в процесс реабилитации пациентов лучших практик традиционной китайской медицины — лечебной дыхательной гимнастики, фитотерапии, массажей, иглоукалывания», — сообщила Галина Михайлова.

Министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева добавила, что делегация провинции Цзянси намерена совершить ответный визит в Нижегородскую область. Это возможность не только на практике передать свои знания врачам, но и перенять передовой опыт региона.

«Визит в провинцию Цзянси — важный вклад в укрепление стратегического партнерства региона с КНР, особенно в рамках формата „Волга — Янцзы“. Цзянси уже много лет является одним из ключевых партнеров среди шести китайских регионов, а подписанное в ноябре 2023 года соглашение о сотрудничестве способствует эффективному обмену опытом, в том числе в сфере здравоохранения», — резюмировала Ольга Гусева.

Напомним, реализация национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» в регионе нацелена на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи нижегородцам. Национальные проекты реализуются в стране по поручению президента России Владимира Путина.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект
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