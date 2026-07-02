Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
02 июля 2026 17:38
«Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты ЗСНО
30 июня 2026 17:09
Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников сложил полномочия
29 июня 2026 15:51
Съезд «Единой России» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва
29 июня 2026 12:40
Чернышенко и Никитин обсудили проекты в сфере ИТ-образования, туризма и спорта
29 июня 2026 11:34
Нижегородская делегация приняла участие в XXIII Съезде «Единой России»
29 июня 2026 11:30
Люлин призвал учитывать инициативы граждан при подготовке новых законов
26 июня 2026 18:21
Нижегородская область и Республика Беларусь развивают сотрудничество
26 июня 2026 17:00
Эксперт-мониторинг событий с 22 по 26 июня 2026 года от АНО «Минин-центр»
26 июня 2026 15:33
Владимир Путин отметил вклад Нижегородской области в сотрудничество с Беларусью
26 июня 2026 14:25
Нижегородская область расширила сотрудничество с Беларусью до всех регионов
Политика

«Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты ЗСНО

02 июля 2026 17:38 Политика
«Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты ЗСНО

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

участия в выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года. Такое решение было принято сегодня, 2 июля, в ходе очередной конференции.

Как отметил первый заместитель губернатора Нижегородской области и первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Гнеушев, список кандидатов сформирован по итогам предварительного голосования, которое прошло в регионе с 25 по 31 мая.

«Именно нижегородцы в ходе предварительного голосования определили кандидатов, которые достойны быть выдвинутыми от „Единой России“ на выборы. Всю свою работу мы выстраиваем вокруг жителей и на их мнение опираемся при принятии ключевых решений. И наша задача служить людям — совершенствовать социальную политику, помогать семьям с детьми, нашим участникам СВО и их близким, развивать территории для повышения комфорта жизни. Ключевой задачей для нас сейчас является формирование предвыборной программы партии, которая будет основана полностью на мнении людей. А воплощать в жизнь все наказы предстоит тем, кого поддержат нижегородцы на предстоящих выборах», — сказал Андрей Гнеушев.

На конференции представили пятерку лидеров списка «Единой России» в региональный парламент. Возглавил ее губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин. Вместе с ним в общерегиональный список вошли председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, сенатор РФ Ольга Щетинина, Герой Труда России, главный врач Городской клинической больницы № 29 Нижнего Новгорода Юлия Гаревская, глава городского округа города Арзамас Александр Щелоков. Также сформированы 25 региональных групп областного списка кандидатов из 75 человек и утверждены кандидатуры по одномандатным округам.

Как подчеркнул заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и местному самоуправлению, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии Роман Любарский, в этом году «Единая Россия» идет на выборы обновленным составом, а конкурс составил 10 человек на место.

«Предварительное голосование позволило отобрать самых достойных кандидатов, среди которых есть как опытные политики, так и новые лица, которые замотивированы на работу на благо региона. Это люди, которые постоянно общаются с жителями и четко понимают, что нужно менять. Мы слышим, что волнует нижегородцев: поддержка семей, здравоохранение, дороги, образование — именно эти темы в фокусе нашего внимания. Вся работа партии направлена на то, чтобы каждый человек в Нижегородской области жил достойно. Мы не обещаем невозможного, но четко понимаем, что нужно сделать», — сказал Роман Любарский.

«В команде партии собрались профессионалы самых разных сфер — промышленности, сельского хозяйства, социальной политики, образования, экономики. Нас объединяет общая задача — продолжить реализацию стратегии развития Нижегородской области, своевременно отвечая на новые вызовы и выполняя задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным. Сейчас вместе с жителями завершаем формирование Народной программы. Именно с ней мы идем на выборы и именно ее будем воплощать в жизнь в ближайшие пять лет. Впереди большая работа, и мы готовы к ней. Рассчитываем на поддержку нижегородцев, чтобы сохранить сильное большинство в Законодательном собрании и обеспечить стабильное развитие региона», — заявила сенатор РФ Ольга Щетинина.

Партийцы отметили, что предстоящие выборы в Законодательное собрание Нижегородской области станут одним из важнейших событий для региона, и «Единая Россия» идет с сильной и ответственной командой, способной решать самые сложные задачи.

«Кандидаты от „Единой России“ прошли серьезный предварительный отбор. Окончательный выбор сделают жители 20 сентября, в Единый день голосования. Из 50 мест в новом составе парламента половина будет распределена в одномандатных округах, еще 25 — между партиями по пропорциональной системе. И каждый депутат должен быть максимально близок к людям, слышать их запросы и помогать в решении конкретных вопросов. Именно на основе таких обращений сегодня формируется новая Народная программа, в которой собраны не локальные, а системные предложения: от превращения пришкольных территорий в общественные пространства до поддержки малого бизнеса и социальной газификации. И только через постоянный диалог с гражданами мы сможем оправдать их доверие и обеспечить устойчивое развитие региона», — уверен председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Как подчеркнул политолог, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, на предстоящих выборах партия сделает ставку именно на командную работу.

«Неслучайно партийный список и в Государственную Думу РФ, и в Законодательное собрание Нижегородской области возглавляет глава региона Глеб Никитин. Это говорит о том, что партия продолжает выстраивать четкое и эффективное взаимодействие на всех уровнях власти: от муниципалитетов до верхнего звена. Избиратель понимает, что именно такой подход позитивно сказывается на работе всех ветвей власти», — отметил Евгений Семенов.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года. «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительное голосование для отбора кандидатов на выборы всех уровней. В Нижегородской области эта процедура прошла с 25 по 31 мая и подтвердила высокое доверие граждан.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Единая Россия Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных