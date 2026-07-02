«Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты ЗСНО Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

участия в выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года. Такое решение было принято сегодня, 2 июля, в ходе очередной конференции.

Как отметил первый заместитель губернатора Нижегородской области и первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Гнеушев, список кандидатов сформирован по итогам предварительного голосования, которое прошло в регионе с 25 по 31 мая.

«Именно нижегородцы в ходе предварительного голосования определили кандидатов, которые достойны быть выдвинутыми от „Единой России“ на выборы. Всю свою работу мы выстраиваем вокруг жителей и на их мнение опираемся при принятии ключевых решений. И наша задача служить людям — совершенствовать социальную политику, помогать семьям с детьми, нашим участникам СВО и их близким, развивать территории для повышения комфорта жизни. Ключевой задачей для нас сейчас является формирование предвыборной программы партии, которая будет основана полностью на мнении людей. А воплощать в жизнь все наказы предстоит тем, кого поддержат нижегородцы на предстоящих выборах», — сказал Андрей Гнеушев.

На конференции представили пятерку лидеров списка «Единой России» в региональный парламент. Возглавил ее губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин. Вместе с ним в общерегиональный список вошли председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, сенатор РФ Ольга Щетинина, Герой Труда России, главный врач Городской клинической больницы № 29 Нижнего Новгорода Юлия Гаревская, глава городского округа города Арзамас Александр Щелоков. Также сформированы 25 региональных групп областного списка кандидатов из 75 человек и утверждены кандидатуры по одномандатным округам.

Как подчеркнул заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и местному самоуправлению, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии Роман Любарский, в этом году «Единая Россия» идет на выборы обновленным составом, а конкурс составил 10 человек на место.

«Предварительное голосование позволило отобрать самых достойных кандидатов, среди которых есть как опытные политики, так и новые лица, которые замотивированы на работу на благо региона. Это люди, которые постоянно общаются с жителями и четко понимают, что нужно менять. Мы слышим, что волнует нижегородцев: поддержка семей, здравоохранение, дороги, образование — именно эти темы в фокусе нашего внимания. Вся работа партии направлена на то, чтобы каждый человек в Нижегородской области жил достойно. Мы не обещаем невозможного, но четко понимаем, что нужно сделать», — сказал Роман Любарский.

«В команде партии собрались профессионалы самых разных сфер — промышленности, сельского хозяйства, социальной политики, образования, экономики. Нас объединяет общая задача — продолжить реализацию стратегии развития Нижегородской области, своевременно отвечая на новые вызовы и выполняя задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным. Сейчас вместе с жителями завершаем формирование Народной программы. Именно с ней мы идем на выборы и именно ее будем воплощать в жизнь в ближайшие пять лет. Впереди большая работа, и мы готовы к ней. Рассчитываем на поддержку нижегородцев, чтобы сохранить сильное большинство в Законодательном собрании и обеспечить стабильное развитие региона», — заявила сенатор РФ Ольга Щетинина.

Партийцы отметили, что предстоящие выборы в Законодательное собрание Нижегородской области станут одним из важнейших событий для региона, и «Единая Россия» идет с сильной и ответственной командой, способной решать самые сложные задачи.

«Кандидаты от „Единой России“ прошли серьезный предварительный отбор. Окончательный выбор сделают жители 20 сентября, в Единый день голосования. Из 50 мест в новом составе парламента половина будет распределена в одномандатных округах, еще 25 — между партиями по пропорциональной системе. И каждый депутат должен быть максимально близок к людям, слышать их запросы и помогать в решении конкретных вопросов. Именно на основе таких обращений сегодня формируется новая Народная программа, в которой собраны не локальные, а системные предложения: от превращения пришкольных территорий в общественные пространства до поддержки малого бизнеса и социальной газификации. И только через постоянный диалог с гражданами мы сможем оправдать их доверие и обеспечить устойчивое развитие региона», — уверен председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Как подчеркнул политолог, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, на предстоящих выборах партия сделает ставку именно на командную работу.

«Неслучайно партийный список и в Государственную Думу РФ, и в Законодательное собрание Нижегородской области возглавляет глава региона Глеб Никитин. Это говорит о том, что партия продолжает выстраивать четкое и эффективное взаимодействие на всех уровнях власти: от муниципалитетов до верхнего звена. Избиратель понимает, что именно такой подход позитивно сказывается на работе всех ветвей власти», — отметил Евгений Семенов.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года. «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительное голосование для отбора кандидатов на выборы всех уровней. В Нижегородской области эта процедура прошла с 25 по 31 мая и подтвердила высокое доверие граждан.