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Политика

На заседании Совета округа обсудили меры социальной поддержки участников СВО

03 июля 2026 16:26 Политика
На заседании Совета округа обсудили меры социальной поддержки участников СВО

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Пензенской области

3 июля 2026 года в Пензе полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание Совета округа, посвящённое совершенствованию подходов к социализации и поддержке участников специальной военной операции и членов их семей в регионах ПФО.

В мероприятии приняли участие члены Совета — заместители полномочного представителя Президента РФ в ПФО и главы регионов округа, представители Федерального Собрания РФ, окружных структур федеральных органов власти. В числе приглашенных участников и экспертов — референт Управления Президента РФ по общественным проектам Владислав Бочков, заместитель председателя Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Сергей Усманов, заместитель Министра труда и социального развития РФ Дмитрий Платыгин, заместитель Министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России Светлана Шпорт.

Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул, что в регионах Приволжского федерального округа реализуется широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. По его словам, адаптация ветеранов к мирной жизни должна происходить с активным вовлечением близких родственников: «Руководство страны вопросам социализации и поддержки ветеранов боевых действий уделяет первостепенное значение. Президент России Владимир Путин отмечает, что важнейшая задача, долг и ответственность государства и всего нашего общества — это поддержка участников и ветеранов спецоперации, членов их семей. Изученный нами опыт показывает, что наибольший прогресс в „бесшовном“ возврате к гражданской жизни участника боевых действий достигается через его детей, супругу и родителей».

В работу по социальной адаптации военнослужащих в регионах округа также вовлечены межведомственные комиссии и региональные филиалы Госфонда «Защитники Отечества». С мая текущего года в ПФО стартовали семинары для сотрудников муниципалитетов, военкоматов, медицинских и социальных учреждений, МФЦ и общественных организаций по работе с ветеранами боевых действий и их родственниками. Через обучение и взаимодействие с экспертами общества «Знание» пройдет более 2 тысяч человек из всех 14 регионов округа.

Игорь Комаров оценил работу, которая организована в округе в этом направлении с учетом задач, поставленных Главой государства Владимиром Путиным. Одним из значимых результатов стала интеграция ветеранов спецоперации в общественно-политическую жизнь. Инструментами этой работы являются кадровые программы и вовлечение участников спецоперации в избирательные кампании.

«В округе более 600 ветеранов спецоперации стали финалистами региональных образовательных программ. Первый поток обучения в большинстве регионов в стадии завершения. Около 400 участников СВО избраны депутатами законодательных органов регионов и представительных органов местного самоуправления», — подчеркнул полпред Игорь Комаров.

По его словам, уровень официальной занятости ветеранов в ПФО сегодня составляет почти 70%, а в Ассоциацию ветеранов СВО в округе входят более 6 тысяч человек.

В ходе заседания участники проанализировали практики оказания мер поддержки военнослужащим СВО и членам их семей. О результатах и перспективах своей работы доложили руководители регионов.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал о подготовке системы государственного и муниципального управления к взаимодействию с участниками СВО: в области создана система межведомственного взаимодействия, развиваются цифровые сервисы, позволяющие сделать помощь более адресной.

Глава Республики Мордовия Артём Здунов доложил о трёхэтапной системе медицинской реабилитации участников спецоперации с использованием современных технологий, повышении доступности санаторно‑курортного лечения и восстановительных программ в центрах Социального фонда России

Эффективными практиками в обучении, трудоустройстве и вовлечения ветеранов СВО в общественно-политическую деятельность поделились глава Чувашской Республики Олег Николаев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Так, в Чувашии создана многоканальная система обучения, включающая программы службы занятости, социальные контракты, в том числе проект «Шаг в мирную жизнь», программы «СВОи в бизнесе» и «Время СВОих».

Подводя итоги заседания, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров отметил, что основная задача Совета округа заключается в выработке и реализации решений, направленных на совершенствование системы поддержки участников СВО и членов их семей, а также на возвращение ветеранов спецоперации к мирной жизни. Он подчеркнул, что предложения Совета будут отражены в протоколе по рассматриваемой теме и направлены в федеральные и региональные органы власти для практической реализации.

Перед заседанием Совета Игорь Комаров провел совещание с главами регионов Приволжского федерального округа.

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Теги:
Игорь Комаров СВО
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