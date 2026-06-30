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Политика

Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников сложил полномочия

30 июня 2026 17:09 Политика
Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников сложил полномочия

Фото: сайт партии "Единая Россия"

Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников и председатель совета депутатов Константин Дежурнов покинули свои посты в связи с участием в выборах. Вопросы о прекращении их полномочий были рассмотрены на очередном заседании совета депутатов 30 июня, сообщила его пресс-служба.

Перед тем как подать заявление об отставке, Андрей Дранишников представил отчет о результатах деятельности главы МСУ и администрации округа. Он доложил об основных показателях социально-экономического развития, участии муниципалитета в нацпроектах и программах модернизации ЖКХ.

По его словам, по итогам 2025 года в округе выполнен план по собираемости налогов, нет долгов, а также обеспечено выполнение задач, связанных с помощью в проведении СВО. Депутаты единогласно утвердили представленный отчет.

После этого Андрей Дранишников обратился с заявлением об отставке по собственному желанию. Он пояснил, что решение связано с участием в избирательной кампании в Законодательное собрание Нижегородской области. Депутаты единогласно поддержали его решение. До конца недели он продолжит исполнять обязанности главы МСУ.

С заявлением о досрочном прекращении полномочий председателя Совета депутатов также выступил Константин Дежурнов. По закону кандидат, участвующий в выборах, не может оставаться на руководящей должности, если его подчиненные задействованы в избирательном процессе, во избежание конфликта интересов. Депутаты поддержали его решение о сложении полномочий.

Ранее сообщалось, что по итогам праймериз партии «Единая Россия» Дранишников и Дежурнов стали кандидатами в депутаты ЗСНО.

Напомним, выборы в Заксобрание региона пройдут 20 сентября 2026 года, в Госдуму — 18−20 сентября.

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Теги:
Балахнинский район Выборы Единая Россия
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