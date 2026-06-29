Съезд «Единой России» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва Политика

Фото: пресс-служба "Единая Россия"

Сформированы 57 региональных групп федерального списка кандидатов от «Единой России». В их состав вошли и возглавили 55 действующих глав субъектов РФ.

На пленарном заседании первого этапа XXIII Съезда «Единой России» выступил Президент Владимир Путин.

Съезд «Единой России», ведущей политической партии, проходит в сложное, судьбоносное для страны время, в период коренной, системной трансформации всего мира, когда множатся региональные конфликты, возникают всё новые искусственные препятствия для нормального, взаимовыгодного сотрудничества государств и народов, а Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит, подчеркнул Президент.

Сегодня, когда весь народ поддерживает Героев на передовой, верит в наши армию и флот, долг «Единой России» — сделать всё для Победы, отметил Владимир Путин.

«У партии прямая связь с боевыми подразделениями Вооружённых Сил, с оборонными заводами и массовым волонтёрским движением. Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий. Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди — а они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России — продолжили служение стране в гражданских сферах, политике, экономике, государственном и муниципальном управлении. Как мы и договаривались на прошлом Съезде, здесь уже развёрнута активная работа», — сказал он.

По его словам, многие представители партии, в том числе занимавшие и занимающие высокие посты в органах власти, в бизнес-структурах, ушли добровольцами на фронт, а Герои-фронтовики пополняют ряды партии, побеждают в предварительном голосовании и выдвигаются на выборах всех уровней.

Избирательный процесс — это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия, заявил Глава государства.

«Здесь очень многое зависит от того, насколько содержательно и конструктивно проведут свои избирательные кампании наши парламентские партии, и прежде всего „Единая Россия“. Это высокая честь и огромная ответственность — заслужить статус партии-лидера, опоры современного Российского государства. Такое доверие народа бесценно, оно не возникает само по себе. Люди, и вы это хорошо знаете, всё видят, знают, что сторонники „Единой России“ никогда не были популистами, не устраивали погоню за рейтингами за счёт пустых, невыполнимых обещаний. Хочу поблагодарить вас за эту твёрдую позицию, за весомый вклад в развитие страны, за большую работу в парламентских органах и в системе исполнительной власти. И прошу не снижать, а наращивать её темпы, на всех участках, во всех сферах быть рядом, вместе с гражданами нашей страны», — акцентировал Президент.

Он напомнил, что по инициативе «Единой России» вводятся новые меры защиты для Героев-военнослужащих и их семей, реализуются крупные социальные и экономические проекты. Регионы получают финансовую поддержку, в том числе за счёт недавно принятого решения отсрочить погашение бюджетных кредитов.

«Многое делает партия для системы образования, для нашего учительского сообщества: это и масштабная программа по строительству и ремонту школ, и выплаты классным руководителям, и расширение сети детских садов. Сегодня хотел бы поддержать ещё одну вашу конкретную инициативу, которую считаю актуальной. Это признание особого статуса учителя в нашей стране. Обращаю внимание: закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь о дополнительной поддержке, о новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя одной из самых уважаемых профессий — воспитанию новых поколений. И, безусловно, будут подписаны соответствующие документы на этот счёт», — сообщил Владимир Путин.

С момента своего создания «Единая Россия» верна своей миссии — служению Родине и людям, отстаивает ценности гражданской солидарности, взаимовыручки, подлинного народного единства, заявил Президент.

«Само название — „Единая Россия“ — означает, что она призвана защищать идентичность, традиции, культуру, языки: и русского, и всех коренных народов России — от любых попыток агрессии, экспансии, порабощения, под каким бы соусом они ни подавались и откуда бы они ни исходили», — сказал он.

Всем участникам избирательной кампании нужно помнить о своей ответственности перед народом и государством, о том, что условием народного единства является социальная справедливость, равенство не только возможностей, но и равенство ответственности перед лицом вызовов, подчеркнул Владимир Путин.

«Уверен, „Единая Россия“ в предвыборной конкуренции вновь проявит своё лидерство, будет каждый свой шаг сверять с мнением людей, вести с ними прямой, доверительный диалог. Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, в поле, встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные, бытовые проблемы, и конечно, крайне внимательно отрабатывать те миллионы предложений, инициатив, наказов, которые поступают к Народной программе „Единой России“. Их предстоит выполнять тем, кого партия выдвинет и поддержит на предстоящих выборах», — сказал Глава государства.

Патриотическая солидарность, слаженный, командный труд, профессионализм и ответственность, близость к людям — вот идеологический фундамент «Единой России», её главное, неоспоримое преимущество, резюмировал Владимир Путин.

«Единая Россия» продолжит работать над выполнением задач, поставленных Президентом, акцентировал Председатель партии Дмитрий Медведев.

«Они касаются обеспечения стабильного развития страны. Укрепления её безопасности и суверенитета, достижения целей специальной военной операции», — сказал он.

По его словам, Съезд крупнейшей, самой массовой и влиятельной политической силы страны — всегда событие особой важности, но сегодня — как отметил Президент — его значение усиливается внешними и внутренними обстоятельствами.

«Мы впервые в современной истории проводим парламентские выборы в стране, которая ведёт боевые действия ради защиты своих коренных интересов и ценностей. Наши враги будут пытаться нарушить ход предвыборной кампании провокациями и диверсиями. Чтобы расшатать наше государство, которое они не могут победить на поле боя», — акцентировал Дмитрий Медведев.

В этих условиях «Единая Россия» обязана быть надёжной опорой Президенту и служить народу — для этого принципиально важно сохранять партийную дисциплину и выдержку, добавил Председатель партии.

Единство — прочный мировоззренческий фундамент уникальной Российской цивилизации, о чём справедливо сказал Президент, подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Уже много веков он позволяет нашему многонациональному и многоконфессиональному народу жить и развиваться на просторах самого большого государства в мире. С опорой на собственные силы и ресурсы», — сказал он.

Председатель партии заверил, что «Единая Россия» не позволит своре ненавистников России уничтожить её.

«Стремятся уничтожить нас и наших детей. Всё то, что веками с любовью создавали наши предки — во имя будущего Родины. „Единая Россия“ не позволит сделать этого», — сказал он, подчеркнув, что с ними борются и бойцы СВО.

«Единая Россия» уже четверть века обеспечивает реализацию курса Главы государства. Она создавалась как ядро консолидации российского общества, чтобы сохранить целостность страны, не допустить новой трагедии её распада, о которой не раз говорил Президент, сообщил Председатель партии.

По его словам, все эти годы «Единая Россия» удерживает позицию бесспорного лидера благодаря умению жить с людьми одними заботами, объединять их вокруг фундаментальных, традиционных ценностей.

«Единство ценностей рождает общие цели. Превращается в согласованность запросов граждан и управленческих решений. Во взаимопонимание и доверие — в главном и в мелочах. Благодаря этому „Единая Россия“ уже не раз успешно проводила страну через сложнейшие исторические периоды», — заявил он.

«Единая Россия» и теперь твёрдо намерена продолжать работу в самый трудный период современной истории, поэтому цель начавшейся только что избирательной кампании у партии одна — безоговорочная победа на предстоящих выборах, указал Дмитрий Медведев.

Укрепляет позиции «Единой России» участие в выборах ветеранов специальной военной операции, добавил Дмитрий Медведев. По результатам предварительного голосования право представлять партию на выборах получили почти 500 человек — свыше трети от всех, кто выдвигался.

«Это означает, что наше общество доверяет защитникам и выражает им своё уважение и поддержку», — уверен Председатель «Единой России».

По его словам, важнейшая функция крупнейшей политической силы страны — это обратная связь между государством и обществом.

«Единая Россия» доказала, что умеет превращать запросы граждан в эффективные государственные решения", — пояснил Председатель партии.

Ярким свидетельством того, что «Единая Россия» обеспечивает связь между гражданами и государством, является поддержка Главой государства инициатив, которые напрямую родились из запроса людей, подчеркнул Дмитрий Медведев.

На пленарном заседании Председатель партии представил пятёрку лидеров списка «Единой России» в Госдуму: это министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.

«Этот список должны возглавить люди, которых знает страна. Благодаря их делам и твёрдой патриотической позиции, что особенно важно в сегодняшней ситуации. Те, кто защищают суверенитет и национальные интересы России на поле боя, на информационном фронте, в экономике и социальной сфере, на международной арене. Это разные люди, разных поколений, профессий, но все они могут достойно представлять наших избирателей, сторонников и единомышленников — то есть нашу великую Родину», — сказал Дмитрий Медведев.

Также он остановился на итогах выполнения Народной программы партии-2021 и сообщил, что в новый программный документ поступило почти 2,5 миллиона инициатив.

«Мы считаем очень важным, что наш главный предвыборный документ — план построения будущего России — он пишется не в кулуарной тиши и определяется не какими-то небольшими группами людей. Соавторы партийного документа — инженеры, рабочие, аграрии, предприниматели, педагоги, учёные, студенты, защитники Отечества, которые сегодня сражаются на передовой», — перечислил Председатель «Единой России».

Он рассказал, что в прямом диалоге с людьми, в дискуссиях с участниками Экспертного совета, в беседах по подготовке программы партия определила семь вызовов, с которыми столкнулась Россия. Они должны найти отражение в структуре и содержании предвыборного документа.

В их числе — сохранение и приумножение народа России, изменения на рынке труда и появления новых профессий, равномерное развитие регионов, борьба с беспрецедентным экономическим давлением, развитие технологий, противостояние попыткам навязать российским гражданам чуждые ценности и обеспечение безопасности Отечества в целом.

Дмитрий Медведев указал, что подготовку Народной программы нужно завершить в ближайшее время, а утвердить окончательную редакцию он предложил на втором этапе Съезда в конце августа.

«И также нам надо завершить работу над Манифестом партии, программным документом, который рассчитан на более длительную перспективу, его целесообразно нам тоже иметь», — сказал Председатель партии.

Список кандидатов представил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Съезд проголосовал за выдвижение перечисленных в нём кандидатов.

Предвыборную программу «Единая Россия» примет на втором этапе Съезда в августе.

«У нас есть ещё целый ряд важнейших вопросов, включая программу, ради которой мы соберемся 22 августа текущего года. Вся борьба ещё впереди», — отметил Председатель «Единой России».

В заключение Дмитрий Медведев отметил, что энергия победы «Единой России» должна стать энергией Победы России и в специальной военной операции, и в конкуренции за технологическое лидерство, за экономическую мощь, в защите традиционных ценностей и права страны, детей на счастливое и благополучное будущее.

«Я уверен, что мы с вами обязательно продолжим работу для этого. И вместе, несомненно, победим», — подытожил Председатель партии.

Нижегородскую делегацию на Съезде возглавил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин.

«Нижегородскую область будут представлять на выборах в Государственную Думу люди из разных сфер: здравоохранения, благоустройства, энергетики, а также участники СВО. Все они готовы отстаивать интересы нижегородцев на федеральном уровне. Мы всегда открыты к диалогу, активно привлекаем жителей к совместной работе, чтобы жизнь в регионе становилась комфортнее. Наши кандидаты уже заручились доверием людей в ходе предварительного голосования, но мы понимаем: это только начало. Впереди — большая работа, чтобы доказать, что каждый из нас достоин представлять интересы граждан», — отметил Глеб Никитин.

Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. На нём утвердили списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы.

Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов избирателей.

Также на первом этапе Съезда продолжилось обсуждение предложений в Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы. Её окончательную версию примут на втором этапе в августе.