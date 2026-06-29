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Политика

Чернышенко и Никитин обсудили проекты в сфере ИТ-образования, туризма и спорта

29 июня 2026 12:40 Политика
Чернышенко и Никитин обсудили проекты в сфере ИТ-образования, туризма и спорта

Фото: предоставлено аппаратом вице-премьера Д. Чернышенко

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Стороны обсудили развитие региональных проектов в сфере туризма, образования и инновационных видов спорта.

Глава региона представил вице-премьеру концепцию фестиваля «Мастера Золотого кольца» в Городце, рассказал о новых образовательных направлениях ИТ-кампуса «Неймарк», а также о развитии технологических видов спорта в области.

«Сегодня в Нижегородской области созданы все условия, чтобы быть настоящим „магнитом“ для амбициозных ребят. Мы видим, как регион берёт на себя роль драйвера образовательных инноваций. Благодаря инструментам нацпроекта „Молодёжь и дети“ у вас формируется современная экосистема для поддержки талантов и достижения технологического лидерства страны», — отметил Чернышенко.

В ИТ-кампусе, который создается в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», появились четыре новых направления подготовки: проектирование телекоммуникационных систем, ИИ-робототехника, биоинженерия и правовое обеспечение использования искусственного интеллекта. Сейчас абитуриентам доступны девять сетевых образовательных программ.

Как сообщил Глеб Никитин, для талантливых студентов действует программа поддержки «Грант 360». Участники смогут получить до одного миллиона рублей в первый год обучения. В программу входят компенсация проживания в коливингах кампуса, ежемесячная стипендия до 60 тысяч рублей и единовременная выплата.

Также на встрече обсудили проведение фестиваля «Мастера Золотого кольца» в Городце. Мероприятие объединит мастеров, дизайнеров и представителей народных художественных промыслов. Главной темой станет включение города в туристический маршрут «Золотое кольцо».

Фестиваль пройдет при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и будет совмещен с празднованием (0+) Дня города, которое запланировано на 18−19 июля. Гостей ждут выставки изделий мастеров, мастер-классы, выступления творческих коллективов и гастрономические площадки.

По словам Глеба Никитина, особое значение событию придаст 90-летие фабрики «Городецкая роспись». Фестиваль должен объединить традиции народного искусства и современные стандарты гостеприимства, чтобы сделать Городец одной из ключевых точек притяжения «Золотого кольца».

Еще одной темой встречи стало развитие инновационных и технологических видов спорта. В 2025 году Нижегородская область стала пилотным регионом по этому направлению. Сейчас в регионе работают восемь фиджитал-центров в муниципалитетах.

В 2026 году в области прошел фестиваль «ТехноСпорт» (6+), который собрал около 600 спортсменов из разных регионов России.

Дмитрий Чернышенко отметил, что развитие таких форматов помогает привлекать к спорту людей разных поколений и популяризировать здоровый образ жизни.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин встретился с Патриархом Кириллом.

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Теги:
Глеб Никитин Спорт Туризм
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