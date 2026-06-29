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Политика

Люлин призвал учитывать инициативы граждан при подготовке новых законов

29 июня 2026 11:30 Политика
Люлин призвал учитывать инициативы граждан при подготовке новых законов

Фото: Кира Мишина

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в первом этапе XXIII Съезда «Единой России», который прошел в Москве.

По итогам мероприятия он сообщил, что делегаты со всех регионов страны утвердили списки кандидатов на выборы в Государственную Думу и законодательные собрания субъектов РФ. Все претенденты прошли процедуру предварительного голосования.

«Конкурс был сопоставим с поступлением в престижный вуз: в Госдуму — 12 человек на место, в региональные парламенты — семь. Это действительно лучшие из лучших, которым предстоит оправдать доверие избирателей конкретными делами», — отметил Евгений Люлин в своем МАХ-канале.

Он также рассказал, что формирование народной программы партии на предстоящие пять лет продолжается. В нее уже включено около 2,5 миллиона инициатив, поступивших от граждан.

По словам спикера регионального парламента, если в 2021 году предложения носили преимущественно локальный характер, то теперь жители чаще поднимают системные вопросы. Речь идет не просто о ремонте отдельных объектов, а о комплексных решениях — например, создании на базе пришкольных стадионов общественных пространств для бесплатных занятий спортом или оснащении всех детских садов мини-футбольными полями, как это реализовано в Дзержинске.

«Важно слышать пожелания людей и переводить их в плоскость законодательных инициатив. Именно так появились программы капитального ремонта школ и социальной газификации. Сейчас партия выступает за снижение налоговой нагрузки на малый бизнес и за присвоение особого статуса учителям. Эти предложения находят поддержку у Президента и Правительства, потому что отражают позицию большинства граждан», — подчеркнул Евгений Люлин.

Отдельно он остановился на теме специальной военной операции. По его словам, широкая общественная поддержка способствует достижению результатов: волонтеры «Единой России» направляют на передовую тысячи тонн гуманитарных грузов, участвуют в реабилитации раненых, а многие члены партии отправились в зону СВО добровольцами.

«Сегодня особенно важно сохранить единство власти, партии и общества, всех конструктивных политических сил. Только объединив усилия, мы сможем добиться успеха и на поле боя, и в обеспечении технологического суверенитета страны», — заключил Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Единая Россия Законодательное собрание
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