Нижегородская делегация приняла участие в XXIII Съезде «Единой России» Политика

Фото: пресс-служба «Единая Россия»

Делегация Нижегородской области во главе с губернатором, секретарём регионального отделения «Единой России» Глебом Никитиным приняла участие в первом этапе XXIII Съезда партии в Москве. Съезд проходит в преддверии выборов депутатов Государственной Думы РФ.

Нижегородскую область представляли 9 делегатов, избранных на региональной конференции: Андрей Гнеушев, Алексей Антонов, Павел Карасев, Юрий Шалабаев, Александр Щелоков, Татьяна Берсенева, Юлия Гаревская, Максим Ребров и Василий Найденко, а также секретари первичных отделений и победители предварительного голосования — всего более 40 человек.

В пленарном заседании Съезда принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства выразил уверенность в том, что «Единая Россия» в предвыборной компании вновь проявит лидерство, будет сверять свои шаги с мнением людей и вести прямой диалог с избирателями, а также пожелал партии удачи на предстоящих выборах.

На Съезде представители регионов обсудили предложения в новую Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы в 2026 году.

«На данный момент в новую Народную программу уже поступило более 150 тысяч предложений от жителей Нижегородской области. Люди просят строить новые поликлиники, развивать цифровую систему здравоохранения, создавать программы трудоустройства для участников СВО и людей с инвалидностью. Это живые, конкретные запросы, которые лягут в основу наших следующих решений. За пять лет программа уже доказала свою эффективность: в регионе открыты новые ФАПы, благоустроены сотни общественных пространств, построены десятки школ и детских садов, созданы спортивные объекты, обновлена транспортная инфраструктура. Все реализованные инициативы — подтверждение того, что Народная программа работает, а запросы жителей слышат. Уверен, что новые предложения нижегородцев также станут надёжной основой для обновлённого документа», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев определил основные вызовы, которые войдут в обновленную Народную программу. Среди них: демография, трудоустройство, неравномерное развитие регионов, экономическое давление, развитие технологий, сохранение истории и культуры, обеспечение безопасности Отечества.

«Более трех месяцев идет работа над новой редакцией Народной программы. Нижегородцы активно включились в обсуждение: поступили десятки тысяч предложений, многие из которых совпадают с инициативами жителей других регионов. Основные положения программы формируются с опорой на документы государственного стратегического планирования, указы Президента, решения Правительства и нормы федерального законодательства. Каждый пункт Народной программы будет обеспечен бюджетным рублём — это не ожидания, а конкретные шаги, рассчитанные до 2030 года. После утверждения на съезде ключевых направлений работа над документом будет завершена совместно с жителями нашего региона», — отметил депутат Государственной Думы Юрий Станкевич.

Особое внимание на пленарном заседании уделили социальной поддержке участников СВО, многодетных и студенческих семей, развитию сельских территорий и цифровизации.

«Одним из направлений работы партии является комплексное развитие общественных пространств. В Нижегородской области уже тринадцать лет работает проект инициативного бюджетирования „Вам решать“. Он помогает вовлечь жителей в обсуждение благоустройства, услышать их приоритеты и понять, что они хотят изменить в своих городах и сёлах. Но важно, чтобы люди не ограничивались задачами на ближайший год, а закладывали свои наказы и на пятилетку. Находясь в постоянном диалоге, мы формируем Народную программу, которая станет основой для работы депутатов Законодательного Собрания и Государственной Думы в новом созыве», — сказал первый заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения «Единой России» Евгений Костин.

Ключевым решением Съезда стало утверждение списка кандидатов от «Единой России» на предстоящие выборы в Государственную Думу. Нижегородская область вместе с Рязанской областью и республикой Марий-Эл вошла в региональную группу №20.

Группу возглавили:

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области;

Павел Малков, губернатор Рязанской области;

Андрей Макаров, депутат Государственной Думы.

Также в список кандидатов по региональной группе вошли:

Роман Любарский, депутат Государственной Думы;

Павел Карасев, заместитель председателя правительства, министр внутренней и региональной политики Нижегородской области;

Александр Борисов, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе;

Илья Зотов, председатель «Объединения пассажиров»;

Алексей Антонов, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции Единой России";

Николай Стрелков, председатель Общественной палаты Рязани;

Инна Лебедева, главный врач рязанской больницы;

Михаил Швецов, ректор Марийского государственного университета.

Кандидатами по одномандатным избирательным округам утверждены:

Юрий Станкевич, депутат Государственной Думы — округ №131 (Нижегородский);

Евгений Костин, руководитель депутатского объединения «Единой России» городской Думы Нижнего Новгорода — округ №132 (Приокский);

Дмитрий Грачев, заместитель министра внутренней и региональной политики Нижегородской области — округ №133 (Автозаводский);

Юлия Гаревская, главный врач больницы № 29 Нижнего Новгорода, депутат Законодательного собрания Нижегородской области — округ №134 (Канавинский);

Артем Кавинов, депутат Государственной Думы — округ №135 (Борский).

Ранее кандидатуры для включения в списки определили жители страны в ходе открытого всенародного предварительного голосования. В нем приняли участие более 10 миллионов человек.

«Для меня решение участвовать в выборах депутатов Государственной Думы — это значимый шаг. Я врач, и 36 лет в медицине, большой опыт организаторской работы привели меня к пониманию задач в медицине, требующих решения на государственном уровне. Статус депутата Государственной Думы для меня — это, прежде всего, возможность представлять и отстаивать интересы жителей Нижегородской области. Многое еще нужно сделать, медицина должна стать еще более качественной и доступной для жителей в каждом населенном пункте. Ведь здравоохранение — один из приоритетов Народной программы „Единой России“. Вместе с сильной и деятельной командой нашего Губернатора Глеба Никитина, вместе с партией „Единая Россия“ у нас всё получится», — сказала Юлия Гаревская.

В августе состоится второй этап Съезда, где будет окончательно утверждена Народная программа на пять лет.

«Я хорошо помню, как формировалась Народная программа в прошлый раз, и как руководитель муниципалитета я видел её исполнение на местах. Теперь, вместе с коллегами, мы ищем ответы на важные вопросы: какие проекты продолжат своё действие, какие получат новое развитие, какие акценты станут ключевыми в нашей работе на ближайшее время. На съезде определяется стратегия дальнейшего развития и уверен, что вместе, опираясь на поддержку людей, мы сможем двигаться дальше в курсе президента России», — отметил заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» по работе с местными отделениями партии, мэр города Арзамас Александр Щелоков.

Нижегородская делегация вернулась в регион с пониманием, что предстоит большая работа по реализации наказов жителей и достижению целей, поставленных на Съезде. Итоги участия в Съезде подвел председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Народная программа „Единой России“ на следующую пятилетку вырастет количественно и качественно. За прошедшие годы люди увидели результат и поняли, что своими наказами могут влиять на политику, законодательство, строительство, все сферы жизни. Поэтому в новой редакции Народной программы мы увидим наращивание мер соцподдержки участников СВО, студенческих и неполных семей, проекты цифровизации, усиление защиты трудовых прав граждан, поддержку многодетности, помощь селу. Это и многое другое обсуждалось делегатами на первом этапе съезда „Единой России“ в Москве. Также партия определилась со списком своих кандидатов на выборы в девятый созыв Госдумы. Именно им, в сотрудничестве с депутатским корпусом регионов, предстоит создавать правовую базу для решения новых задач», — сказал он.

Напомним, Народная программа формируется в преддверии сентябрьских выборов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и будет определять ключевые направления работы партии в новом созыве.