Костный цемент ПИМУ получил бессрочную регистрацию Росздравнадзора Наука

Фото: пресс-служба ПИМУ

Росздравнадзор выдал бессрочное регистрационное удостоверение на костный цемент компании ООО «Эндокарбон». Медизделие третьего класса риска создано по технологии, разработанной учеными ПИМУ в рамках программы «Приоритет 2030». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Костный цемент используется при эндопротезировании, вертебропластике и лечении тяжелых травм. В России ежегодно выполняется около 200 тысяч вмешательств с применением этого материала, однако до последнего времени рынок практически полностью зависел от зарубежных производителей, а конкурентоспособных российских аналогов не было, что создавало риск дефицита.

Разработка нижегородских специалистов позволит заместить продукцию компаний из недружественных стран и обеспечить российские клиники отечественным материалом для сложных операций на суставах и позвоночнике.

Команда ПИМУ вместе с индустриальными партнерами разработала не только рецептуру, но и выстроила полный производственный цикл — включая получение ключевого сырья, медицинского полиметилметакрилата. Это обеспечивает технологическую независимость.

В вузе отметили, что линейка «ЭНДОКАРБОН» включает цементы стандартной и низкой вязкости, варианты с антибиотиками, а также специализированные составы для вертебрологии и краниопластики. Изделия прошли полный цикл доклинических и клинических испытаний, подтвердив биосовместимость и надежность.

«В кратчайшие сроки коллектив ПИМУ довел разработку медицинского изделия „Костный цемент“ от идеи до регистрационного удостоверения. Работа была сложная, требовала от сотрудников не только научных, но и финансовых, коммерческих, юридических и многих других компетенций», — отметила проректор по научной работе ПИМУ Елена Божкова.

Ранее сообщалось, что новый способ лечения рецидива энтероцеле запатентовали в Нижнем Новгороде.