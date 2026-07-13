"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
13 июля 2026 12:13
Костный цемент ПИМУ получил бессрочную регистрацию Росздравнадзора
24 июня 2026 11:14
Центр развития промышленной робототехники открылся в Нижнем Новгороде
19 июня 2026 19:27
Более 3700 бюджетных мест открыты для поступающих в ННГУ
17 июня 2026 10:32
Одну из причин женского бесплодия изучат с помощью ИИ в Нижнем Новгороде
16 июня 2026 16:20
Эксклюзив
В нижегородском миннауки рассказали о новых правилах приема в вузы в 2026 году
16 июня 2026 11:53
Два нижегородских вуза вошли в сотню лучших университетов России
16 июня 2026 10:49
Нижегородское правительство и публичная научно-техническая библиотека России будут сотрудничать
16 июня 2026 07:01
Ученые ННГУ разработали калькулятор для прогнозирования экономики региона
11 июня 2026 10:24
Эксклюзив
Ученые ННГУ разрабатывают решения для ясного ума до 100 лет
03 июня 2026 18:23
Нижегородский ученый станет героем пятого сезона выставки «Наука в лицах»
Наука

Костный цемент ПИМУ получил бессрочную регистрацию Росздравнадзора

13 июля 2026 12:13 Наука
Костный цемент ПИМУ получил бессрочную регистрацию Росздравнадзора

Фото: пресс-служба ПИМУ

Росздравнадзор выдал бессрочное регистрационное удостоверение на костный цемент компании ООО «Эндокарбон». Медизделие третьего класса риска создано по технологии, разработанной учеными ПИМУ в рамках программы «Приоритет 2030». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Костный цемент используется при эндопротезировании, вертебропластике и лечении тяжелых травм. В России ежегодно выполняется около 200 тысяч вмешательств с применением этого материала, однако до последнего времени рынок практически полностью зависел от зарубежных производителей, а конкурентоспособных российских аналогов не было, что создавало риск дефицита.

Разработка нижегородских специалистов позволит заместить продукцию компаний из недружественных стран и обеспечить российские клиники отечественным материалом для сложных операций на суставах и позвоночнике.

Команда ПИМУ вместе с индустриальными партнерами разработала не только рецептуру, но и выстроила полный производственный цикл — включая получение ключевого сырья, медицинского полиметилметакрилата. Это обеспечивает технологическую независимость.

В вузе отметили, что линейка «ЭНДОКАРБОН» включает цементы стандартной и низкой вязкости, варианты с антибиотиками, а также специализированные составы для вертебрологии и краниопластики. Изделия прошли полный цикл доклинических и клинических испытаний, подтвердив биосовместимость и надежность.

«В кратчайшие сроки коллектив ПИМУ довел разработку медицинского изделия „Костный цемент“ от идеи до регистрационного удостоверения. Работа была сложная, требовала от сотрудников не только научных, но и финансовых, коммерческих, юридических и многих других компетенций», — отметила проректор по научной работе ПИМУ Елена Божкова.

Ранее сообщалось, что новый способ лечения рецидива энтероцеле запатентовали в Нижнем Новгороде.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье ПИМУ ученые
Поделиться:
Новости по теме
17 июня 2026 10:32
Одну из причин женского бесплодия изучат с помощью ИИ в Нижнем Новгороде
11 июня 2026 10:24
Эксклюзив
Ученые ННГУ разрабатывают решения для ясного ума до 100 лет
02 июня 2026 18:45
Нижегородские ученые научились прогнозировать эффективность иммунотерапии
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных