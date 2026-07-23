Суд обязал мэрию повысить уровень озеленения в Нижегородском районе

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Мэрию столицы Приволжья обязали увеличить долю озеленённых территорий общего пользования в Нижегородском районе. Об этом сообщила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.
Проверка надзорного ведомства показала, что фактический процент озеленения общественных пространств района не соответствует установленным нормам.
Для устранения нарушений прокурор обратился с иском с требованием обязать мэрию обеспечить озеленение не менее 70% территорий общего пользования.
Суд поддержал заявленные требования. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижнем Новгороде планируется высадить 10 тысяч деревьев.
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