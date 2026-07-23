Суд обязал мэрию повысить уровень озеленения в Нижегородском районе Общество

Фото: Александр Воложанин

Мэрию столицы Приволжья обязали увеличить долю озеленённых территорий общего пользования в Нижегородском районе. Об этом сообщила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Проверка надзорного ведомства показала, что фактический процент озеленения общественных пространств района не соответствует установленным нормам.

Для устранения нарушений прокурор обратился с иском с требованием обязать мэрию обеспечить озеленение не менее 70% территорий общего пользования.

Суд поддержал заявленные требования. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижнем Новгороде планируется высадить 10 тысяч деревьев.